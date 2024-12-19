У "Дії" тимчасово не працює частина сервісів
Getty Images
Через оновлення державних реєстрів Мін'юсту в "Дії" тимчасово не працює частина сервісів.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
Зазначається, що технічні роботи проводять Національні інформаційні системи.
"Дія" не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів, тож на порталі та в застосунку тимчасово не працюють:
- Послуги ФОП і ТОВ.
- Перереєстрація авто.
- Бронювання працівників.
- "єВідновлення".
- Витяг з ЄДР.
- Актові записи.
- Повідомлення про пошкоджене\знищене майно.
Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше, зазначає пресслужба застосунку.