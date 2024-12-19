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У "Дії" тимчасово не працює частина сервісів

Артур Крижний — 19 грудня, 18:32
У Дії тимчасово не працює частина сервісів
Getty Images

Через оновлення державних реєстрів Мін'юсту в "Дії" тимчасово не працює частина сервісів.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Зазначається, що технічні роботи проводять Національні інформаційні системи.

"Дія" не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів, тож на порталі та в застосунку тимчасово не працюють:

  • Послуги ФОП і ТОВ.
  • Перереєстрація авто.
  • Бронювання працівників.
  • "єВідновлення".
  • Витяг з ЄДР.
  • Актові записи.
  • Повідомлення про пошкоджене\знищене майно.

Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше, зазначає пресслужба застосунку.

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