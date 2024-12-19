У "Дії" тимчасово не працює частина сервісів

Через оновлення державних реєстрів Мін'юсту в "Дії" тимчасово не працює частина сервісів.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Зазначається, що технічні роботи проводять Національні інформаційні системи.

"Дія" не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів, тож на порталі та в застосунку тимчасово не працюють:

Послуги ФОП і ТОВ.

Перереєстрація авто.

Бронювання працівників.

"єВідновлення".

Витяг з ЄДР.

Актові записи.

Повідомлення про пошкоджене\знищене майно.

Фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі якомога швидше, зазначає пресслужба застосунку.