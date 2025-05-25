У "Армія+" проводять опитування щодо безбарʼєрності у війську

Застосунок Міноборони "Армія+" проведе опитування у війську з метою реалізації безбар’єрного простору в Україні — в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Про це повідомляють у пресслужбі застосунку.

У межах цього опитування військовослужбовці зможуть анонімно поділитися власним досвідом та розповісти про бар’єри, з якими стикаються вони або їхні побратими під час проходження служби.

Це можуть бути різні перешкоди — соціальні, фізичні, психологічні, інформаційні або організаційні, які ускладнюють виконання обов’язків, адаптацію до армійського середовища чи доступ до необхідної підтримки.

Опитування також передбачає можливість запропонувати власні ідеї та ініціативи, спрямовані на покращення умов служби.

Респонденти можуть поділитися баченням того, як зробити військову службу більш гідною, справедливою, інклюзивною та зручною для всіх категорій військовослужбовців, незалежно від їхнього досвіду, стану здоров’я чи життєвих обставин.

Анкета складається з шести тематичних блоків. Зокрема, йдеться про практичні ситуації, з якими військові стикаються щодня, цифрові та інформаційні бар’єри, досвід комунікації та взаємодії з різними державними та військовими інституціями.

Відповіді використають для створення практичних рекомендацій, які сприятимуть підвищенню рівня безбар’єрності, ефективнішій підтримці особового складу та формуванню більш безпечного, людяного та справедливого середовища у Збройних силах України.