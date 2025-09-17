Трамп вчергове відтермінував заборону TikTok на тлі можливої угоди про продаж

Президент США Дональд Трамп підписав указ про відтермінування заборони популярного додатка для розміщення коротких відео TikTok до грудня 2025 року.

Про це йдеться в указі Трампа.

Указ підписаний 16 вересня.

"Протягом цього періоду Міністерство юстиції не вживатиме жодних заходів для виконання Закону про захист американців від додатків, контрольованих іноземними супротивниками", – йдеться в Указі.

17 вересня стало відомо, що американські операції TikTok планує викупити консорціум, до якого увійдуть Oracle Corp., венчурний фонд Andreessen Horowitz та інвесткомпанія Silver Lake Management LLC.

Проєкт рамкової угоди оголосили в понеділок високопосадовці США та Китаю після двох днів переговорів у Мадриді. Він передбачає створення окремої американської версії популярного додатка. Oracle, Andreessen Horowitz і Silver Lake отримають частки в новій компанії.

Угода має вирішити суперечку у відносинах Пекіна й Вашингтона та визначити майбутнє найдорожчої приватної компанії Китаю вартістю близько 400 млрд доларів. Її відеосервіс здобув приблизно 170 млн американських користувачів, здебільшого молодих, перш ніж його визнали загрозою нацбезпеці США.

Відповідно до початкових домовленостей, частка ByteDance у TikTok знизиться до менш ніж 20%, щоб виконати закон США 2024 року, який зобов’язує китайського власника або продати бізнес, або піти з американського ринку.