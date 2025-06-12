США заявляють, що виробництво Huawei у 2025 році не перевищить 200 тисяч ШІ чипів

Високопоставлений чиновник адміністрації Трампа прогнозує, що виробництво чіпів Ascend AI компанією Huawei Technologies Co. у 2025 році не перевищить 200 000 одиниць.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Для нас дуже важливо не мати помилкового відчуття безпеки, розуміти, що Китай швидко наздоганяє нас, але це наш прогноз на цей рік.

Ми не повинні занадто втішатися тим, що виробництво цих передових чіпів у Китаї є відносно невеликим, тому що ми знаємо, що вони мають глобальні амбіції", — сказав заступник міністра торгівлі Джеффрі Кесслер, який курує програми експортного контролю агентства.

Кесслер зазначив, що більшість цих напівпровідників Huawei буде поставлено в межах Китаю.

США почали тиснути на своїх союзників, щоб ті не використовували чіпи Ascend, попередивши, що використання новітніх технологій Huawei може порушувати експортний контроль.

За даними маркетингової компанії TechInsights, ринок AI-акселераторів у Китаї у 2024 році становив близько 1,5 мільйона. Країна також потребує десятків мільйонів високотехнологічних чіпів для смартфонів, вироблених Huawei та іншими вітчизняними виробниками.