SPP Development Ukraine реалізувала ще один проєкт підтримки громади на Львівщині

Корпоративна соціальна відповідальність для SPP Development Ukraine – не формальність, а системний напрям роботи. Компанія вже реалізувала низку проєктів, які мають прямий вплив на громади: встановлення сонячної електростанції для дитячого будинку-інтернату, облаштування "Класу безпеки" в ліцеї на Черкащині, програма з проєктом EdUP, що допомагає професійно-технічним закладам навчати молодь сучасним енергетичним технологіям, підтримка "Опліч Хабу" від UN Global Compact Ukraine в Запоріжжі, дахова сонячна електростанція з акумуляторним парком для лікарні в Коростишеві.

У вересні компанія завершила ще один благодійний проєкт – цього разу в Бориславі, де було оновлено систему електропостачання та інтегровано сучасний комплекс резервного автономного живлення.

Технічні рішення

Реалізований об’єкт поєднує сонячну генерацію та систему зберігання енергії. Для нього встановлено:

гібридну сонячну електростанцію з інвертором потужністю 40 кВт змінного струму,

60 фотомодулів сумарною потужністю 34 кВт постійного струму,

акумуляторний парк на 60 кВт·год.

Це дозволяє забезпечувати стабільне резервне живлення навіть у разі тривалих відключень і дає змогу громаді покривати критичні потреби в енергопостачанні.

Соціальний ефект

Проєкт не лише підвищує надійність місцевої інфраструктури, а й створює довгострокову цінність для громади. Енергетична модернізація сприяє зменшенню залежності від центральних мереж, оптимізації витрат на електроенергію і формує основу для майбутніх рішень у сфері сталої енергетики.

Стратегія компанії

"Для нас ці проєкти – не лише технології чи енергетика. Вони про людей, про довіру і впевненість у тому, що у найскладніших умовах громада отримає необхідну підтримку", – зазначає співзасновниця групи компаній SPP Development Ukraine Надія Петрученко.

Роман Петрученко, співзасновник і Генеральний директор Групи, вважає, що бізнес має брати на себе відповідальність за стійкість суспільства: "В умовах воєнних викликів ми свідомо інвестуємо у рішення, які рятують життя та допомагають громадам залишатися енергетично захищеними".

Другий об’єкт у вересні

У вересні це вже другий проєкт SPP Development Ukraine у сфері підтримки громад: першим став об’єкт у Коростишеві на Житомирщині. Там було встановлено дахову сонячну електростанцію з акумуляторним парком, яка також забезпечує стабільне живлення для місцевої інфраструктури.

Компанія послідовно демонструє, що відновлювана енергетика – не лише великі промислові об’єкти, а й реальні рішення для людей у громадах, які найбільше потребують стійкості та енергетичної безпеки.