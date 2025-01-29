Швидкість мобільного інтернету 4G від Київстар зросла на понад 30%

Завдяки значним інвестиціям в інфраструктуру, активній розбудові та модернізації мережі оператор електронних комунікацій збільшив швидкість передачі даних у 4G впродовж 2024 року більш ніж на 30%.

Київстар докладає максимальних зусиль, щоб абоненти користувались ще швидшим та якіснішим мобільним інтернетом. Оператор електронних комунікацій продовжує розбудовувати інфраструктуру географічно, а також підвищує її ємність і, як наслідок, швидкість передачі даних, та утримує лідерство за кількістю базових станцій стандарту 4G в Україні. Швидкісний 4G у мережі Київстар доступний вже для понад 95,7% населення.

Суттєвому збільшенню швидкості передачі даних впродовж 2024 року сприяло активне впровадження 4G технології в діапазоні частот 2100 МГц замість технології 3G, адже технологія 4G використовує спектр значно ефективніше. Такі тестування Київстар вже провів у 28 містах України. Очікуваним результатом став відчутний приріст у швидкості передачі даних.

Додатковий спектр у діапазоні 2100 МГц та 2300 МГц, який Київстар отримав за результатами спектрального аукціону у листопаді 2024, в свою чергу посилив можливості для покращення якості послуг - додаткові частоти дозволили збільшити ємність мережі та обслуговувати більшу кількість абонентів, утримуючи високу якість сервісу.

"Ми маємо амбітні плани , тому й інвестуємо у стійкість мережі та нові технології. Компанія активно провадить модернізацію LTE-мережі. Результати цієї роботи ми бачимо вже зараз. У час мінімального навантаження в окремих локаціях пікова швидкість в нашій мережі 4 G , коли практично весь ресурс базової станції доступний одному абоненту , може сягати більше 1 Gbps" , - коментує технічний директор Київстар Володимир Лутченко.

Окрім того, оператор електронних комунікацій робить усе можливе, щоб абоненти залишалися на зв’язку та не відчували суттєвого зниження якості послуг й під час знеструмлень. Завдяки значним інвестиціям, а також активній та системній роботі Київстар підвищив стійкість телеком мережі більш ніж утричі від початку повномасштабної війни. З 2022 року понад 2,3 млрд грн інвестицій було спрямовано на забезпечення енергонезалежності.