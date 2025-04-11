ШІ вже тут: у які професії він інтегрувався найбільше – пояснює Gemini

Штучний інтелект змінює світ роботи швидше, ніж ми встигли підготуватися. Деякі професії зникають, а інші народжуються просто зараз.

У першому випуску подкасту "ШІлософії" разом із нашим співрозмовником, чатботом Gemini від Google, говоримо про те, як нові алгоритми трансформують професії, що відбувається з ринком праці та які навички варто розвивати, щоб залишатися конкурентним у стрімко мінливому світі.

Детальніше — у відео ЕП: