"ШІ для бізнесу". Google запускає безкоштовну практичну програму для підприємців

У часи турбулентності економічне відновлення України залежить від стійкості та стабільного розвитку малого та середнього бізнесу: підприємці створюють робочі місця, впроваджують інновації та рухають економіку вперед. Звісно, не обходиться без штучного інтелекту, проте часто його потенціал для розбудови бізнесу використовується обмежено.

Щоб допомогти українцям опанувати нейромережі Google відкриває реєстрацію на безоплатний практичний курс "ШІ для бізнесу". Він створений для тих, хто хоче стати лідером змін у своїй компанії й навчитися ефективно і безпечно застосовувати ШІ-інструменти на практиці.

Програма реалізується Google Україна за підтримки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та української edtech-компанії Едера.

Реєструйтесь вже зараз, щоб не пропустити початок навчання 10 листопада. Щотижня учасники отримуватимуть навчальні відео та зможуть долучатися наживо до онлайн вебінарів. Під час зустрічей буде можливість поставити запитання спікерам і взяти участь у грі Kahoot!, де найактивніші гравці отримають нагороди від Google.

Хто може навчатись на курсі

Власники бізнесів і підприємці , які мають щільний графік і шукають способи, як ШІ може стати їхнім асистентом чи навіть ШІ-командою для реалізації планів.

Менеджери та керівники , які прагнуть оптимізувати витрати, підвищити ефективність команди та ухвалювати кращі рішення на основі даних.

Фахівці, які хочуть працювати продуктивніше, отримати конкурентну перевагу та навчитися застосовувати ШІ у своїй ролі.

Формат навчання

Курс включає короткі відеоуроки (до 15 хвилин) з практичними прикладами з можливістю переглядати у зручний час і у власному темпі. Також заплановані онлайн-зустрічі та воркшопи з експертами наживо.

Під час навчання підприємців супроводжуватимуть однодумці-практики, які впроваджують ШІ у своїх компаніях. Для 100 учасників передбачені менторські сесії.

Програма курсу

Курс побудований на реальних бізнес-кейсах і триває п'ять тижнів. Усі матеріали подані у форматі простих покрокових прикладів, що не потребують технічних знань.

Тиждень 1. Основи ШІ — трансформація бізнесу, безпека, етика та базові інструменти ШІ для підвищення ефективності.

Тиждень 2. Зростання бізнесу — маркетинг, контент і залучення нових клієнтів за допомогою ШІ.

Тиждень 3. Оптимізація процесів — автоматизація рутинних завдань, вдосконалення бізнес-процесів, підвищення ефективності команд.

Тиждень 4. Аналітика та фінанси — робота з даними, аналіз ринків, пошук нових можливостей зростання.

Тиждень 5. Власна ШІ-стратегія — створення покрокового плану впровадження ШІ у вашій компанії.

По завершенню курсу всі учасники отримають сертифікат, а 100 найактивніших потраплять до менторської програми, де експерти допоможуть розробити та реалізувати власну ШІ-стратегію.

Дізнатися більше деталей та зареєструватися на курс можна за посиланням. Більше курсів і матеріалів щодо використання штучного інтелекту для роботи і навчання шукайте тут.