Серія POCO F9 в Україні: ультрапотужність, камера 200 Мп і звук від Bose

POCO виводить на український ринок нову флагманську серію — POCO F9 Ultra та POCO F9 Pro. Обидві моделі побудовані навколо однієї ідеї: віддати максимум потужності, камери й автономності без переплати за статус флагмана. Ultra розрахований на вимогливого користувача та мобільний геймінг, Pro — на щоденний універсальний сценарій. Старт продажу в Україні — 1 вересня 2026 року на маркетплейсі Алло.

Рекорд продуктивності серед смартфонів POCO

POCO F9 Ultra отримав найпотужніший процесор лінійки та встановив рекорд продуктивності серед смартфонів бренду — понад 4,16 млн балів в AnTuTu. Обидві моделі вперше отримали окремий графічний чип VisionBoost D8.

Що це дає в іграх:

частота до 185 кадр/с — нативно у понад 20 іграх, ще у пʼяти доступна через Smart frame rate;

AI Super Resolution — вища чіткість зображення одночасно зі зростанням частоти кадрів;

система охолодження POCO 3D IceLoop — тримає стабільну продуктивність у тривалих сесіях.

Різниця відчутна не лише в іграх: рух в інтерфейсі виглядає плавніше, а смартфон швидше реагує на дотик. Для великої бібліотеки ігор і відео Ultra доступний у версії з накопичувачем на 1 ТБ.

Дисплеї AMOLED HyperRGB із частотою до 185 Гц

Обидва смартфони отримали AMOLED-екрани POCO HyperRGB з частотою оновлення до 185 Гц: 6,9 дюйма в Ultra і 6,59 дюйма в Pro.

пікова яскравість — до 4500 ніт у різних сценаріях і до 10 000 ніт для HDR-контенту;

Xiaomi Vision Care та сертифікація TÜV Rheinland Quadruple Eye Care — менше навантаження на очі за тривалого користування.

Запас яскравості розвʼязує побутову задачу: екран залишається читабельним на вулиці в сонячний день. А підтримка HDR розкривається у відео та стримінгових сервісах — сцени з контрастним освітленням зберігають деталі і в тінях, і в засвічених ділянках кадру.

Камери: 200 Мп уперше в історії POCO

Основна камера на 200 Мп з оптичною стабілізацією — перша така в лінійці бренду. Висока роздільна здатність дає запас на кадрування: навіть після обрізання потрібний фрагмент зберігає чіткість.

Телефотомодулі відрізняються за моделями:

POCO F9 Ultra — перископічна телефотокамера з 5-кратним оптичним наближенням, 10-кратним зумом без втрати якості та 20-кратним AI Ultra Zoom;

POCO F9 Pro — телефотокамера 50 Мп з 2,5-кратним наближенням і фокусуванням від 10 см, що закриває і крупні плани, і віддалені сюжети.

Фронтальна камера в обох моделях — 32 Мп. Відео пишеться в 4K Ultra HD з автоматичними переходами фокуса та плавним перемиканням між обʼєктивами.

Sound by Bose: бас, профілі звучання та ігровий режим

Акустику серії налаштовано спільно з Bose. POCO F9 Ultra отримав два стереодинаміки та окремий сабвуфер — це повноцінна 2,1-канальна система з глибшим басом і ширшою звуковою сценою. POCO F9 Pro оснащений двома стереодинаміками з чистим деталізованим звучанням.

Доступні профілі Dynamic для виразнішого баса і Balanced для рівного звучання та чистого голосу. Окремий Game audio mode підкреслює важливі ігрові звуки — наприклад, кроки суперника — і допомагає точніше визначати їхній напрямок.

Автономність: 8050 мА·год і заряджання 100 Вт

POCO F9 Ultra — 8050 мА·год, найбільший акумулятор в історії серії POCO F, розрахований на два дні роботи;

POCO F9 Pro — 6330 мА·год на повний день активного користування.

Обидві моделі підтримують дротове заряджання HyperCharge 100 Вт і бездротове 50 Вт, а також реверсивне заряджання інших пристроїв.

Поєднання великої батареї та швидкого заряджання знімає щоденну привʼязку до розетки: короткого підключення перед виходом вистачає, щоб повернути суттєвий запас енергії.

Ultra чи Pro: у чому різниця

POCO F9 Ultra — 6,9-дюймовий екран, сабвуфер, перископічний зум і 8050 мА·год. Конфігурації: 12 + 256 ГБ, 16 + 512 ГБ і 16 ГБ + 1 ТБ, кольори Dark Cherry та Black, динамічне підсвічування задньої панелі для дзвінків, сповіщень, ігор і музики;

POCO F9 Pro — 6,59 дюйма і компактніший корпус. Конфігурації: 12 + 256 ГБ і 12 + 512 ГБ, кольори White, Aurora Green та Black; версія Aurora Green має люмінесцентну задню панель, яка мʼяко світиться в темряві після впливу світла.

Де купити

Серія POCO F9 доступна на маркетплейсі Алло з 1 вересня 2026 року. Покупці новинок додатково отримують по 3 місяці безплатного користування преміумсервісами Google AI Pro (пропозиція діє до 12 червня 2027 року) та YouTube Premium (до 31 серпня 2028 року).

В Алло представлені всі моделі серії в різних кольорах і конфігураціях памʼяті, тож вибрати смартфон під власні задачі можна без компромісів. Вибирайте свій POCO F9 в Алло та скористайтеся вигодою до 3500 грн до 21 вересня.