Розбудова телеком-мережі: як закон 9549 прискорить цифрову трансформацію України

Незважаючи на активну розбудову телеком-мереж операторами, в Україні досі існують сотні "мертвих зон", де зв’язку немає або він вкрай нестабільний.

Втім, уже найближчим часом ситуація може змінитися: законопроєкт №9549, що передбачає спрощення процедури землевідведення для базових станцій мобільного зв’язку, перебуває на підписі у Президента. Його ухвалення може значно пришвидшити розширення покриття, особливо у віддалених та деокупованих районах.

За даними мобільних операторів, від початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено, зруйновано або втрачено на окупованих територіях тисячі телекомунікаційних об’єктів.

Зокрема, у Київстар розповідають:

"За час повномасштабної війни понад 1600 телекомунікаційних об'єктів (сайтів) було зруйновано або залишилось на окупованих територіях, з них понад 660 об’єктів вже відновлено (станом на квітень 2025 року)".

Незважаючи на війну, оператори активно інвестують у відновлення та модернізацію мереж. Як зазначає радник Міністра цифрової трансформації України з питань електронних комунікацій Денис Поздняков, за 2024 рік мобільні оператори побудували 3400 базових станцій мобільного зв'язку та забезпечили 4G-зв'язком 809 населених пунктів в Україні. Ключовим бар’єром залишається бюрократія — процес землевідведення для будівництва нових об’єктів займає роки, особливо на місцях.

"Сьогодні практика відведення земельних ділянок для будівництва веж може тривати роками. Іноді сесії місцевих рад взагалі не проводяться або надаються безпідставні відмови", — розповідають у Мінцифри.

Законопроєкт №9549, розроблений Урядом, покликаний змінити цю ситуацію. Він передбачає:

можливість прискореного розгляду заяв мобільних операторів;

розширення дії земельного сервітуту — тобто використання ділянки без зміни її призначення;

обов’язкове скликання сесій місцевих рад щонайменше двічі на місяць для розгляду таких питань;

юридичне врегулювання розміщення телекомунікаційних споруд, що зменшить ризик їхнього демонтажу.

"Ці зміни дозволять прискорити процедури на 3–4 місяці. Це важливий крок для розширення мережі та забезпечення зв’язком деокупованих і віддалених територій", — пояснюють у Мінцифри.

Оператори очікують, що спрощення дозволить суттєво покращити якість зв’язку для мільйонів українців.

У компанії "Київстар" розповідають:

"За підрахунками, понад 100 тисяч абонентів отримають покращене покриття вздовж додаткових 1600 км автошляхів. Рівень покриття там зросте з 80% до 95% упродовж двох років після набуття законом чинності".

За попередніми оцінками, закон дозволить забезпечити зв’язком до 1500 сіл і селищ, де мобільний інтернет досі відсутній. Прискорення будівництва базових станцій також допоможе покращити зв’язок уздовж залізничних шляхів, де традиційно відсутнє стабільне покриття.

"Ми переконані: прийняття законопроєкту 9549 стосується насамперед інтересів людей, користувачів послуг, а не лише галузі. Це надасть можливість приблизно 600 тисячам населення сільської місцевості практично вперше отримати доступ до базових цифрових послуг, що є життєво важливим в умовах війни", — наголошують у пресслужбі Київстар.

У Vodafone зазначають, що після ухвалення документа планують прискорити будівництво інфраструктури, зокрема в регіонах, які найбільше постраждали від бойових дій. Подібні наміри має й lifecell, який планує зосередитися на розширенні 4G уздовж важливих транспортних шляхів та у віддалених громадах.

Наразі законопроєкт №9549 пройшов усі парламентські процедури й очікує на підпис Президента. У Мінцифри розраховують, що це дасть змогу реалізувати стратегічну мету — забезпечити 98% громадян якісним мобільним зв’язком до 2030 року.