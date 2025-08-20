Понад 25% мережі забезпечено генераторами — Київстар посилює енергоавтономність

У відповідь на виклики повномасштабної війни провідний український оператор електронних комунікацій Київстар продовжує посилювати енергетичну стійкість мережі. З 2022 року по сьогодні сума інвестицій компанії у закупівлю, встановлення та обслуговування обладнання, яке забезпечує резервне живлення об’єктів телеком мережі, вже перевищила 3,2 млрд грн.

Київстар продовжує інвестувати у посилення автономності мереж. Завдяки фаховій роботі технічних спеціалістів компанії вдалося:

більш ніж у чотири рази збільшити тривалість автономної роботи мережі мобільного зв’язку з початку повномасштабного вторгнення;

модернізувати системи автономного живлення мобільної мережі, встановивши 229 тис. нових акумуляторів ( за одну батарею береться номінал АКБ 12 V 100 A*год) ;

( забезпечили 25,8% ( середній показник по Україні) мережі генераторами;

( покращити резервування фіксованої мережі: послуга "Домашній Інтернет " наразі забезпечує до 12 годин автономної роботи .

Станом на сьогодні 99% всієї мережі фіксованого зв’язку (послуга "Домашній Інтернет" від Київстар, без урахування зони проведення бойових дій та прифронтових територій, де доступ до мереж ускладнено) зарезервовано до 12 годин автономної роботи — встановлено 80,6 тис. LiFePO4-акумуляторів, що мають низку переваг: швидко заряджаються, більш стійкі до коротких замикань та перегріву.

У межах комплексного підходу до резервування мереж компанія також інвестує в альтернативні джерела енергії. Такі проекти зокрема реалізовано у Одеській та Черкаській областях. У Одесі обладнання двох станцій мобільного зв’язку має повністю автономне живлення від сонячної енергії та не залежить від стабільності існуючих мереж енергопостачання. У Черкасах тестується гібридна система, що поєднує сонячну та вітрову енергогенерацію. Надалі компанія планує розширювати впровадження рішень альтернативної енергетики й на інші регіони України.

"Енергетична стійкість нашої мережі — це питання національної безпеки та підтримки зв'язку між українцями в найскладніші часи , — коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар . — Кожен день наші спеціалісти працюють над тим, щоб зв'язок залишався надійним. Від встановлення сотень тисяч нових акумуляторів до запуску пілотних проектів з альтернативної енергетики — ми постійно вдосконалюємо нашу мережу та продовжуємо працювати над тим, щоб кожен українець залишався на зв'язку незалежно від обставин".

Компанія продовжує докладати всіх зусиль, щоб абоненти залишалися на зв'язку та не відчували суттєвого зниження якості послуг під час імовірних знеструмлень, підтверджуючи свою роль надійного партнера українців у найскладніші часи.