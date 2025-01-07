Пішов з життя співзасновник IT‑компанії Eleks Олексій Скрипник
Співзасновник IT‑компанії Eleks Олексій Скрипник пішов з життя 7 січня.
Про це повідомив його онук Антон Скрипник.
"На 86-му році з життя пішов наш Олексій Іванович Скрипник. Він був науковцем, геніальним інженером і системним підприємцем... Олексій Іванович — легенда українського IT, співзасновник компанії Eleks і приклад того, як одна людина може запалити тисячі сердець", - написав він у Facebook.
Як писало видання DOU, Олексій Скрипник мав
Зараз компанія налічує понад 2000 співробітників та працює у 13 країнах світу на 3 континентах. Спеціалізується на Big Data, міграція даних та розробка індивідуального програмного забезпечення.
Нагадаємо:
У 2018 році 18 українських IT-компаній (з великими офісами або засновані в Україні) потрапили в список 100 кращих постачальників послуг аутсорсингу, серед яких була Eleks.
На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну львівська IT-компанія Eleks заявила, що виділятиме щоденно на підтримку Збройних сил і Сил територіальної оборони по 600 тис грн.