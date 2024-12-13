Нові стандарти на ринку портативної енергетики: EcoFlow оновив зарядні станції RIVER 3 та DELTA 3

Поточна енергетична ситуація — поштовх для розвитку енергонезалежних рішень. Відтак, світовий бренд EcoFlow, що займає понад 60% ринку портативної енергетики і є лідером у категорії "Покупка року" у 2024 за аналітикою Google Trends — випускає революційні новинки.

Найпопулярніші рішення серед користувачів — портативні зарядні станції лінійок RIVER та DELTA, минулого місяця поповнилися потужними новинками.

Надсучасна серія EcoFlow DELTA 3

Портативні зарядні станції лінійки DELTA 3 забезпечують безперебійне живлення до 12 пристроїв одночасно, вирізняються номінальною потужністю від 1,8 до 4 кВт і ємністю від 1,2 до 4 кВт·год (з максимальним розширенням до рекордних 12 кВт·год). Це дає можливість зарядити потужні побутові прилади та навіть електромобіль. DELTA Pro 3, DELTA 3 Plus та DELTA 3 1500 гарантують безперебійну роботу серверів, комп’ютерів та медичного обладнання, адже перемикаються у режим ДБЖ всього за 10 мс.

Традиційними фішками рішень EcoFlow є запатентована функція X-Boost, що дозволяє заживити техніку більшої потужності, ніж сама станція, та власна технологія швидкої зарядки X-Stream. Так DELTA 3 та DELTA 3 Plus можуть відновити свій заряд від мережі усього за 56 хв — це найшвидший показник в індустрії.

Серед нових технологій:

X-Core 3.0 : ефективне управління потоком енергії, що мінімізує її втрати під час заряджання-розряджання пристрою;

X-Guard : цілодобовий контроль 40 показників безпеки станції;

X-Quiet : тиха робота станції на рівні близько 30 дБ;

Time of Use (TOU) : автоматичне налаштування використання електроенергії;

штормове попередження: автоматична активація резервного живлення у разі екстрених відключень.

Ергономічна серія EcoFlow RIVER 3

Оновлене третє покоління зарядних станцій серії RIVER 3 стало більш компактним на 30%. Лінійка включає 4 моделі, потужністю від 300 до 600 Вт, та ємністю від 245 до 858 Вт·год. При цьому ємність RIVER 3 Max та RIVER 3 Max Plus можна розширити за допомогою додаткової безпровідної батареї, що використовує нову технологію Pogo Pin.

Окремо вирізняється RIVER 3 UPS, що може працювати як повноцінне джерело безперебійного живлення. Станція перемикається за 10 мс і таким чином забезпечує безперервну подачу енергії навіть для найчутливіших пристроїв.

Серед нових технологій:

Gan : дозволяє удвічі подовжити роботу приладів потужністю до 100 Вт;

X-GaNPower: у поєднанні з оновленою системою охолодження забезпечує роботу станції на рівні бібліотечної тиші.

Усі зарядні станції EcoFlow використовують найсучасніші LPF акумулятори, які забезпечують 4000+ циклів заряду-розряду, що дозволяє працювати рішенням щоденно протягом 10 років, допоки ємність станції сягне 80% від початкової.

З EcoFlow енергія завжди під рукою. Усі рішення доступні для замовлення на офіційному сайті, а також з можливістю тест-драйву в Авторизованому магазині за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 129.