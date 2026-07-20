Нові GLE, GLE Coupé та GLS: сучасний інтелект, інноваційні технології та ще більше комфорту

Компанія Автокапітал, офіційний дистриб'ютор Mercedes-Benz в Україні (УКРАВТО ГРУП), оголошує про старт продажів оновлених Mercedes-Benz GLE, GLE Coupé та GLS. Нові моделі вже доступні для українських клієнтів та поєднують ще більше потужності, цифрових інновацій і комфорту.

• Нове покоління цифрової архітектури з суперкомп'ютером на базі штучного інтелекту та бездротовими оновленнями програмного забезпечення (Over-the-Air)

• MBUX Superscreen входить до стандартної комплектації разом із окремим дисплеєм для переднього пасажира

• Нова лінійка шестициліндрових двигунів забезпечує ще більше потужності, плавності ходу та акустичного комфорту

• Новітнє покоління систем допомоги водієві MB.DRIVE підтримує водія практично в будь-якій дорожній ситуації

Після масштабного оновлення моделі Mercedes-Benz GLE, GLE Coupé та GLS стали ще більш потужними, інтелектуальними та комфортними в керуванні. Оснащені новим поколінням сучасних шестициліндрових двигунів, вони поєднують високі динамічні характеристики, передові цифрові технології та преміальний рівень комфорту. Оновлення торкнулися й дизайну екстер'єру. Нові світлодіодні фари та задні ліхтарі з фірмовим світловим мотивом у формі трипроменевої зірки Mercedes-Benz роблять автомобілі ще більш упізнаваними. Залежно від моделі, виразності передній частині додає збільшена решітка радіатора з контурним підсвічуванням, хромованою рамкою та фірмовим світловим візерунком Mercedes-Benz, що підкреслює сучасний характер і преміальний статус автомобіля. Стандартний панорамний дах наповнює салон природним світлом, а нова тривимірна графіка сидінь, декоративне оформлення з характерним візерунком та підсвічені вентиляційні дефлектори створюють ще більш вишукану атмосферу преміального інтер'єру.

Моделі вже доступні для замовлення в Україні. Вартість Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC починається від 94 413 євро з ПДВ, Mercedes-Benz GLS 350 d 4MATIC – від 112 506 євро з ПДВ.

Новий GLE поєднує сучасний дизайн, інноваційні цифрові технології та винятковий комфорт, створюючи характерне для Mercedes-Benz відчуття "Вітаємо вдома", коли автомобіль інтуїтивно підлаштовується під свого власника. Як одна з найуспішніших моделей бренду, GLE відкриває нову сторінку свого розвитку саме у рік, коли Mercedes-Benz відзначає 140 років інновацій. У цей ювілейний рік нові GLE, GLE Coupé та GLS вкотре підтверджують прагнення бренду поєднувати технологічне лідерство, комфорт та рішення, орієнтовані на потреби клієнтів.

Новий GLE Coupé вирізняється ще більш виразним спортивним дизайном та захопливою динамікою керування. Оновлені дизайнерські акценти, сучасні технології та вдосконалені силові агрегати роблять його ще потужнішим, емоційнішим та інтуїтивнішим у повсякденному використанні.

GLS продовжує традиції S-Класу серед позашляховиків, поєднуючи розкіш, безкомпромісний комфорт та цифровий інтелект. Завдяки новій лінійці двигунів автомобіль став ще більш динамічним і маневреним. Хмарне керування амортизаторами пневматичної підвіски AIRMATIC та E-ACTIVE BODY CONTROL автоматично адаптує роботу підвіски ще до наїзду на нерівність, забезпечуючи ще вищий рівень комфорту під час кожної поїздки, особливо для пасажирів другого ряду.

Електрифіковані силові агрегати нового покоління

Оновлена лінійка двигунів забезпечує ще більш динамічне прискорення, впевнене керування та високий рівень акустичного й вібраційного комфорту, традиційний для Mercedes-Benz.

Усі бензинові та дизельні двигуни оснащені інтегрованим стартер-генератором (ISG), який підтримує двигун на низьких обертах і в поєднанні з турбонаддувом забезпечує миттєву реакцію на натискання педалі акселератора. 48-вольтова електрична система підтримує функції руху накатом, рекуперації енергії та додаткового електричного підсилення, що сприяє зниженню витрати пального та підвищує комфорт керування. Крім того, ISG забезпечує швидкий, плавний і майже непомітний запуск двигуна.

Новий цифровий досвід

Оновлені GLE, GLE Coupé та GLS відкривають новий рівень взаємодії між водієм і автомобілем завдяки великому мультимедійному екрану MBUX Superscreen, що входить до стандартної комплектації. Три 12,3-дюймові дисплеї розташовані під єдиною скляною поверхнею, створюючи сучасний та технологічний інтер'єр.

На головному екрані MBUX Zero Layer найважливіші функції, персоналізовані рекомендації та актуальна інформація доступні безпосередньо з першого рівня меню, забезпечуючи швидкий та інтуїтивний доступ до основних можливостей автомобіля.

Користувачі можуть самостійно організовувати застосунки, створювати власні папки та персоналізувати інтерфейс відповідно до своїх уподобань. Екосистема MBUX підтримує понад 40 застосунків, включаючи сервіси для прослуховування музики, перегляду відео, ігор та інших цифрових сервісів. Віртуальний помічник MBUX використовує можливості штучного інтелекту та колективні знання Інтернету, дозволяючи вести природні багатоступеневі діалоги.

Операційна система Mercedes-Benz (MB.OS) перетворює GLE та GLS на справді інтелектуальних цифрових помічників. Вона керує всіма ключовими системами автомобіля, поєднуючи можливості штучного інтелекту, високопродуктивних процесорів та хмарної платформи Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Завдяки регулярним бездротовим оновленням програмного забезпечення автомобіль залишається актуальним протягом багатьох років після придбання.

Інтелектуальні системи допомоги водієві

Нові GLE та GLS оснащені новим високопродуктивним процесором із водяним охолодженням, який забезпечує значний резерв обчислювальної потужності для майбутніх функцій допомоги водієві.

Для максимальної підтримки водія кожен автомобіль оснащений комплексом із десяти зовнішніх камер, п'яти радарів та дванадцяти ультразвукових датчиків. Разом із MB.OS вони формують детальну картину навколишнього середовища, а штучний інтелект у режимі реального часу аналізує дорожню ситуацію та допомагає автомобілю приймати оптимальні рішення.

Стандартний пакет MB.DRIVE Standard містить широкий спектр сучасних систем допомоги водієві, серед яких активний асистент підтримання дистанції DISTRONIC, система контролю "сліпих" зон Blind Spot Assist та асистент маневрування Maneuvering Assistant, що роблять кожну поїздку ще безпечнішою та комфортнішою.

Система MB.DRIVE PARKING ASSIST швидше визначає місця для паркування з обох боків автомобіля, у тому числі ті, що не мають стандартної дорожньої розмітки. Вона також допомагає виїхати з паркувального місця навіть у разі, якщо автомобіль був припаркований вручну. Оновлена система автоматичного паркування працює на швидкості до 5 км/год, що приблизно на 60% швидше порівняно з попереднім поколінням. Версія MB.DRIVE PARKING ASSIST 360 забезпечує ще кращий круговий огляд завдяки камері 360° та оновленому інтерфейсу.

Додаткову інформацію про нові моделі можна знайти на офіційному сайті Mercedes-Benz в Україні:

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Про компанію

ТОВ "Автокапітал" (УКРАВТО ГРУП), є офіційним дистриб'ютором Mercedes-Benz в Україні. Компанія представляє повний модельний ряд легкових автомобілів і комерційної техніки бренду, забезпечуючи продаж, сервісне обслуговування та підтримку клієнтів через мережу офіційних дилерських центрів по всій Україні.