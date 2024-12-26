Німецький стартап, що 10 років намагався створити повітряне електротаксі, закрився

Німецький авіаційний стартап Lilium, який займався розробкою повітряного електротаксі, припинив діяльність і звільнив близько 1 000 працівників.

Про це повідомив співзасновник Lilium Патрік Натен.

"Після 10 років і 10 місяців це сумний факт, що Lilium припинив свою діяльність. Компанія, яку заснували Даніель, Себастьян, Матіас і я, більше не може втілювати нашу спільну мрію про більш екологічно чисту авіацію", – зазначив Натан.

У жовтні компанія повідомила, що подасть заяву про неплатоспроможність (банкрутство) після того, як не змогла отримати екстрену фінансову допомогу від уряду Німеччини.

У травні 2024 року Lilium також повідомляв, що "веде активні переговори з французьким урядом щодо планів розширення своїх великих виробничих потужностей у Франції".