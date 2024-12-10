Графіки відключень, квадробери, EcoFlow: що українці шукали у Google в 2024 році

Протягом 2024 року українці найбільше шукали у Google графіки відключень світла, інформацію про головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та цікавились Євро-2024. У топі запитів року також опинились Олімпійські ігри-2024, Великдень та Суджа.

Про це йдеться у пресрелізі Google Україна.

У категорії персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, лідером став Олександр Сирський. Українці також активно цікавилися Олександром Усиком, Дональдом Трампом, Камалою Гарріс та Клавдією Петрівною.

Також українці шукали інформацію про людей, яких не стало цього року: Ірину Фаріон, Олексія Навального та Алена Делона.

Серед пошукових запитів щодо покупок у 2024 році першість мали EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі. Українці також активно шукали дубайський шоколад, сквіш лапку та тюбінг.

Що українці найчастіше шукали в Google у 2024 році

Цьогоріч також запитували у Google, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ. Крім цього, українці хотіли з'ясувати значення слів "терикони", "квадробери" та "чиназес", а також, що таке черги відключення світла та Довідка ок-7.

У категорії "Фільми" лідером став український документальний фільм "20 днів у Маріуполі". На другій і третій позиціях – сиквели популярних фільмів: анімація "Думками навиворіт 2" та космічна фантастика "Дюна. Частина друга". Також значний інтерес українців викликали фільми "Солтберн" та "Субстанція". Серед найпопулярніших опинився і український містичний фільм жахів "Конотопська відьма".

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Нагадаємо:

Протягом 2023 року серед українських пошукових запитів у Google найпопулярнішими були карта повітряних тривог, графіки включення світла, Пригожин, Deep State, Ізраїль та Каховська ГЕС.