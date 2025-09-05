MOVA на IFA 2025: як розумна техніка бере на себе рутину вдома

Виставка IFA, яка проходитиме у Берліні до 9 вересня, цього року стала майданчиком для прем’єри нових рішень компанії MOVA, яка презентувала інноваційну екосистему з 12 продуктових ліній. На своєму виставковому майданчику бренд показав, як технології з категорії «розумний будинок» виходять за межі квартир і охоплюють весь життєвий простір — від кімнат до подвір’я.

Головною сенсацією стала новинка MOVA ZEUS 60 — перший робот-пилосос, який долає сходи самостійно. Для багатьох власників багаторівневих квартир та будинків це означає, що більше не потрібно переносити пристрій вручну чи купувати кілька моделей для різних поверхів. Завдяки системі просторового бачення та спеціальному механізму ZEUS 60 вільно пересувається навіть гвинтовими сходами. Не менш вражаюче виглядає MOVA SIRIUS 60 з двома роботизованими руками: одна дозволяє прибирати у важкодоступних місцях, а інша — упорядковувати простір. Тобто тепер це не просто пилосос, а дійсний помічник у хатніх справах.

Серед інших новинок — MOVA Z60 Ultra Roller Complete із системою миття підлог свіжою водою та захистом килимів, ручний пилосос M50 Ultra зі зручною висувною ручкою для прибирання під меблями та модель G70, яка нарешті вирішила класичну проблему очищення поверхонь впритул до стін і кутів. Новітні технологічно пристрої демонструють прагнення компанії позбавити користувачів найдрібніших нюансів, пов’язаних із прибиранням, які раніше вимагали багато уваги.

Та MOVA зосередилася не лише на домі. Для догляду за подвір’ям та присадибною ділянкою компанія представила серію роботів-газонокосарок LiDAX Ultra, які працюють без дротів і GPS-навігації. Вони швидко будують точну карту території та підстригають траву навіть біля самих огорож. Для власників басейнів створено багатофункціонального робота Rover X10, який очищує дно, стінки й навіть лінію води. А для вікон презентовано компактного N1 з ультразвуковим розпилювачем, завдяки якому миття скла стає швидким і — головне — без розводів.

Представники MOVA наголошують, що головна мета компанії — не просто створювати прилади з "вау-ефектом", а формувати новий спосіб життя, де рутинні завдання виконуються автоматично. Від кухні до саду, від підлоги до басейну — техніка бере на себе все, що зазвичай відволікає від важливих справ.

Участь MOVA на IFA 2025 показала, що компанія переходить від окремих продуктів до створення цілісної екосистеми. Це не лише демонстрація технологічних можливостей, а й спроба змінити щоденний побут: замість рутинних завдань користувач отримує простір для відпочинку чи спілкування з близькими. Такі рішення роблять «розумний дім» не абстрактною ідеєю, а реальною допомогою у повсякденному житті.