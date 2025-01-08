"Мій Київстар" — серед лідерів застосунків у 2024 році в Україні

"Мій Київстар" увійшов до ТОП-10 найпопулярніших мобільних додатків в Україні у 2024 році та став другим серед українських сервісів. Завдяки своєму широкому функціоналу та постійним оновленням, додаток залишається вибором мільйонів користувачів для зручного управління послугами та отримання ексклюзивних переваг.

Рейтинг складений агентством інтернет-маркетингу Webpromo, яке проаналізувало дані про популярність мобільних застосунків в Україні. За даними експертів, серед 20 найпопулярніших застосунків у 2024 році шість — розроблені українськими компаніями, включно з "Мій Київстар", "Дія", "Нова пошта" та мобільним банкінгом. Лідери рейтингу визначаються на основі їхньої популярності серед користувачів App Store та Google Play.

Загалом "Мій Київстар" завантажили 8 млн абонентів, а у 2024 році додаток отримав низку важливих оновлень, таких як: статистика витрат; оновлення рекомендованої суми поповнення; стрімінг радіо і платформи кіно та телебачення Київстар ТБ; ігрову платформу; інтерактивний формат комунікації через сторіз та оновлений дизайн сторінки послуг.

Додаток "Мій Київстар" об’єднує всі необхідні функції та надає абонентам можливість швидко керувати своїми послугами, перевіряти баланс, переглядати історію платежів та користуватися ексклюзивними пропозиціями. Серед унікальних можливостей — доступ до спеціальних акцій, тарифних планів та персоналізованих рекомендацій, що робить додаток незамінним інструментом для абонентів Київстар.