"Ми будуємо міст між Україною та світом", — СЕО Київстар про лістинг на Nasdaq

Національний оператор електронних комунікацій Київстар продовжує активну підготовку до опосередкованого лістингу на біржі Nasdaq, що зробить його першою українською компанією, представленою на американській фондовій біржі. Про це у подкасті SPACInsider розповів СЕО Київстар Олександр Комаров.

За його словами, вихід на біржу через об’єднання із Cohen Circle дозволить не лише підвищити прозорість бізнесу, але й залучити міжнародних інвесторів до відбудови України.

"Це не просто угода про лістинг. Ми хочемо побудувати міст між Україною та міжнародними ініціативами, спрямованими на відновлення країни та підтримку економіки. Це можливість інвестувати у відбудову України та брати участь у зростанні, пов’язаному з відновленням і майбутнім приєднанням до ЄС", — пояснив Олександр Комаров.

Київстар має найбільше покриття стандарту 4G серед усіх операторів електронних комунікацій в Україні. Водночас компанія не обмежується телекомунікаційними послугами й активно розвиває диджитал-сервіси: сьогодні Київстар — це один із найбільших гравців у сегментах цифрового телебачення (Київстар ТБ), eHealth (Helsi) та ride-hailing (після нещодавнього придбання сервісу Uklon). Розвиток цих напрямків — частина стратегії трансформації Київстар до повноцінного цифрового оператора.

"Наша мета — побудувати екосистему послуг, яка зміцнить лояльність клієнтів і дозволить запропонувати їм унікальну цінність, яку складно порівняти з іншими пропозиціями на ринку", — підкреслив Комаров. За його словами, вже понад 6 мільйонів абонентів Київстар користуються не лише мобільним зв’язком, але й цифровими сервісами компанії.

Попри війну Київстар продовжує модернізацію та розбудову мережі. За словами СЕО, компанії вдається зберігати близько половини українських абонентів навіть за кордоном завдяки вигідним пропозиціям у роумінгу, а після завершення війни очікується повернення абонентів і зростання внутрішнього споживання цифрових послуг.

"Київстар — стійкий бізнес, що здатний створювати цінність для акціонерів навіть в умовах війни. Наше завдання — брати активну участь у відбудові України. Ми виконуємо обіцяні інвестиції розміром мільярд доларів США у розвиток мережі, кібербезпеку та цифрові сервіси", — зазначив Комаров.

У перспективі компанія розраховує використати нові можливості публічної компанії для подальшої консолідації ринку, зокрема у сегменті фіксованого широкосмугового доступу до інтернету. Комаров уточнив, що Київстар готовий до неорганічного зростання та має для цього достатньо ресурсів.

Важливою частиною планів також є міжнародна експансія цифрових сервісів, особливо в країнах, де VEON — материнська структура Київстар — уже представлена. Uklon активно розвивається в Узбекистані, і Київстар планує посилювати синергію з іншими операторами групи в Центральній і Південній Азії.