Маск хоче перетворити космічну базу SpaceX в Техасі на місто

SpaceX попросила суддю округу Кемерону у штаті Техас (США) офіційно визнати космодром компанії Starbase як місто.

Про це повідомив акціонер компанії Ілон Маск у соцмережі Х.

Маск опублікував, що SpaceX звертається до місцевого судді Тревіньо із проханням провести вибори, щоб визначити, чи має Старбейз – космічна база, звідки компанія здійснює запуски ракет, – можливість отримати статус міста.

"Інкорпорація Старбейза прискорить процеси, необхідні для розбудови інфраструктури, яка зробить цей район місцем проживання світового класу для сотень людей, які вже називають його своїм домом, а також для майбутніх працівників, які прагнуть допомагати будувати майбутнє людства в космосі", – зазначається у петиції.

Водночас Маск вже написав, що штаб-квартира SpaceX тепер офіційно розташована в "місті" Старбейз, штат Техас.