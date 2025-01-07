Китайський автовиробник Chery повідомляє про зростання продажів на майже 40%

Китайський автовиробник Chery повідомив про зростання світових продажів автомобілів на 38,4% до 2,6 мільйона автомобілів у 2024 році і прогнозує продажі на рівні понад 3 мільйони в 2025 році.

Про це пише Reuters.

Державна компанія Chery, що базується в місті Уху, заявила, що її доходи зросли більш ніж на 45% до 480 млрд юанів (65,52 млрд дол), оскільки вона залишається найбільшим китайським експортером автомобілів, відвантаживши 1,14 млн на зовнішні ринки.

Стрибок продажів майже напевно підніме Chery на кілька позицій у рейтингу світових автовиробників, оскільки багато з них ще не повідомили про свої річні продажі за 2024 рік.

Конкурент Geely, який продав 3 мільйони автомобілів до листопада, заявив на цьому тижні, що очікує, що продажі його автомобілів досягнуть 5 мільйонів одиниць до 2027 року.

BYD, заявила минулого місяця, що вона знаходиться на шляху до того, щоб продати понад 4 мільйони автомобілів у 2024 році і обійти Ford і Honda за обсягом продажів.

Chery випускає моделі автомобілів для своїх брендів Omoda і Jaecoo в Європі, а цього року почне виробництво автомобілів з партнером по спільному підприємству в Іспанії.