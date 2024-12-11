Київстар запускає VoWiFi

Послуга VoWiFi стає доступною для абонентів Київстар. Завдяки цій технології абоненти зможуть здійснювати дзвінки через мережу Wi-Fi навіть у місцях зі слабким сигналом мобільної мережі.

VoWiFi (Voice over Wi-Fi) - сучасна технологія передачі голосових дзвінків. Вона дозволяє отримати якісне та більш чітке звучання голосу та забезпечує швидке з’єднання. Послуга стане в нагоді коли сигнал мобільної мережі слабкий або нестабільний, але наявне покриття Wi-Fi: у напівпідвальних приміщеннях, будівлях із товстими стінами, цокольних та висотних поверхах тощо. Розмови з використанням цієї технології тарифікуються як звичайні голосові виклики.

Для того, щоб скористатися VоWiFi:

1. Послуга має бути підключена за номером телефона (якщо вже використовується VoLTE окремо підключати VоWiFi непотрібно)

2. Картка USiM

3. Смартфон з підтримкою VoWiFi в мережі Київстар

4. У смартфоні має бути активована функція VoWiFі та встановлено останні оновлення програмного забезпечення.

Першими оцінити переваги VoWiFi зможуть користувачі послуги "Домашній Інтернет" від Київстар, які мають смартфони Apple, що підтримують iOC 17 та вище (від 2018 року випуску).

Згодом VoWiFi буде доступний і для користувачів інших українських провайдерів фіксованого зв’язку, також буде розширюватись і перелік смартфонів з підтримкою VoWiFi в мережі Київстар.

Дізнатися більше про технологію та перевірити сумісність смартфона можна на офіційному сайті оператора електронних комунікацій за посиланням.