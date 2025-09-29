Київстар запускає у своїй хмарі ШI-платформу з локальним розгортанням

Провідний український оператор електронних комунікацій та постачальник цифрових рішень Київстар розпочав інтеграцію технологій штучного інтелекту (ШІ) у власній хмарній платформі Kyivstar Cloud.

Відтепер український бізнес та державні установи можуть розгортати ШI-рішення прямо в українській хмарі — без залежності від іноземних постачальників.

"Інтеграція ШІ у Kyivstar Cloud — не просто технологічне оновлення, а ще один крок до зміцнення цифрової спроможності України. Застосування ШІ відкриває перед українськими користувачами нові можливості для автоматизації, аналітики та розвитку власних бізнес-рішень", — коментує Костянтин Вечір, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку Київстар.

Нові ШI-модулі у Kyivstar Cloud дозволяють:

Аналізувати великі обсяги даних у реальному часі з використанням машинного навчання.

Автоматизувати бізнес-процеси компанії (оптимізація систем збереження та пошуку інформації, аналітики).

Розгортати власні моделі генеративного ШІ.

Використовувати готові інструменти : чат-боти, генератори контенту, системи рекомендацій — без потреби в окремій ШI-команді.

Інструменти ШІ вже доступні всім клієнтам Kyivstar Cloud. Компанія також пропонує консультації з архітекторами хмари для адаптації моделей під конкретні потреби бізнесу.

Про Kyivstar Cloud:

Kyivstar Cloud — хмарна платформа Київстар, створена для потреб українського бізнесу та держави. Пропонує IaaS-рішення, підтримку гібридної і мультихмарної інфраструктури, backup-сервіси, ШI та обробку великих даних, технологічну підтримку команди.