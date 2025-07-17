Київстар за перше півріччя розширив 4G-покриття ще на 370 населених пунктів

Національний оператор електронних комунікацій продовжує реалізовувати стратегію зміцнення цифрової інфраструктури України, фокусуючись на розбудові та модернізації мережі. Станом на сьогодні компанія має найбільше покриття стандарту 4G серед усіх операторів електронних комунікацій в Україні і продовжує розширювати мережу.

Повномасштабна війна ще більше підкреслила важливість надійного зв’язку для мільйонів українців — для спілкування, роботи, доступу до інформації та державних сервісів. Тож, попри всі виклики, спричинені військовою агресією, Київстар не зупинив розвиток мережі. Лише за перше півріччя 2025 року було побудовано 2775 нових базових станцій, а 4G-покриття розширено ще на понад 370 населених пунктів. Від лютого 2022 року до сьогодні LTE-мережа охопила понад 4800 нових населених пунктів. Сьогодні 96% населення на території, підконтрольній Україні, мають доступ до 4G від Київстар.

Окрім цього продовжується системна розбудова мережі вздовж автошляхів. Зараз близько 13 тисяч кілометрів доріг міжнародного та національного значення охоплені 4G-зв’язком.

"Сьогодні ви можете проїхати автошляхом Київ–Львів, практично не перериваючи відеодзвінок, якщо ви абонент Київстар. Ми продовжуємо будувати мережу саме там, де вона найбільш потрібна людям — не лише в містах, а й уздовж доріг, у сільській місцевості. Надійний мобільний зв’язок та інтернет має бути доступним незалежно від того, де знаходиться абонент", — зазначає технічний директор Київстар Володимир Лутченко .

У червні 2024 року під час Міжнародної конференції з відновлення України Київстар оголосив про намір інвестувати 1 мільярд доларів США у розвиток та відновлення цифрової інфраструктури України у період з 2023 по 2027 рік і неухильно дотримується своїх інвестиційних зобов’язань.