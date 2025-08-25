Київстар удруге поспіль визнано найкращою мережею України за версією Ookla

Отримавши визнання Ookla за 3-4 квартали 2024 року, національний оператор електронних комунікацій повторив успіх, здобувши всі три ключові нагороди за перше півріччя 2025-го. Таким чином Київстар двічі поспіль отримав статус найкращої мережі України за швидкістю мобільного інтернету та покриттям. Послідовні досягнення демонструють ефективність системної роботи над підвищенням якості послуг.

Нагорода Speedtest Awards від Ookla є вагомою відзнакою для операторів фіксованого та мобільного зв'язку в усьому світі. Для визначення лідера експерти Ookla проаналізували 1,119,122 тестів, які проводили абоненти всіх мобільних операторів України у 1 та 2 кварталі 2025 року. Київстар вчергове отримав три престижні нагороди у номінаціях: "Найкраще мобільне покриття", "Найшвидша мобільна мережа" та "Найкраща мобільна мережа" в Україні.

Згідно з даними Ookla показник швидкості (Speed Score) в мережі Київстар склав 56.57, що є найвищим результатом серед мобільних операторів країни. Speed Score враховує дані про швидкості завантаження (Download), передачі даних (Upload), а також затримку (Latency), щоб показати цілісну картину роботи мережі оператора. Середня швидкість завантаження даних в мережі оператора досягнула 60.63 Мбіт/с. Це стало можливим завдяки значним інвестиціям компанії в інфраструктуру, активній розбудові та модернізації мережі.

Також Київстар отримав найкращий результат під час тестування покриття Coverage Score – 35.28 балів. Цей показник ґрунтується на аналізі 412,001,916 сканувань, зроблених у верифікованих локаціях, де оператори надають свої послуги. Станом на сьогодні компанія має найбільшу 4G-мережу серед усіх операторів електронних комунікацій в Україні і продовжує розширювати мережу. Швидкісна 4G-мережа від Київстар сьогодні доступна для понад 96% населення на підконтрольній Україні території.

"Вдруге поспіль здобути три нагороди від Ookla — це знак того, що ми рухаємось у правильному напрямку: забезпечуємо мільйонам українців стабільний зв’язок, високу швидкість мобільного інтернету та широкий доступ до 4G. За кожним таким визнанням — зусилля наших інженерів, технічних команд, та всіх спеціалістів Київстар, які працюють 24/7, щоб українці мали сталий зв’язок", — зазначив Олександр Комаров, СЕО Київстар .

"Нагороди Speedtest Awards є найвищим визнанням досягнень у галузі, і те, що Kиївстар двічі поспіль перемагає у номінації "Найкраща мобільна мережа", "Найкраще мобільне покриття" та "Найшвидша мобільна мережа в Україні", є чітким показником лідерства в галузі", — Стівен Бай, президент і генеральний директор Ookla, підрозділу Ziff Davis. "Київстар задає новий стандарт швидкості та якості зв’язку. Ми раді відзначити ці досягнення!".

З докладними результатами нового дослідження та особливостями методології можна ознайомитися за посиланням на сайті Speedtest.net.