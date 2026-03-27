Київстар у 2025 році розширив 4G-покриття на 630 населених пунктів

Національний оператор електронних комунікацій Київстар продовжує інвестувати у стійкість та модернізацію мережі. У 2025 році інвестиції у її розвиток перевищили 30% доходу компанії, а з початку повномасштабної війни на відновлення, модернізацію інфраструктури та розвиток цифрових потужностей спрямовано 40,1 млрд грн.

Сьогодні Київстар має найбільшу 4G-мережу* в Україні та забезпечує мільйонам абонентів доступ до критично важливих послуг зв'язку. Упродовж 2025 року компанія збудувала понад 6 тисяч нових базових станцій і розширила LTE-покриття ще на 630 населених пунктів. Наразі 96,2% населення на території, підконтрольній Україні, мають доступ до швидкісного 4G від Київстар.

Компанія також активно розвиває покриття вздовж автошляхів. У 2025 році збудовані нові базові станції на більш ніж 300 ділянках міжнародних і національних доріг, зокрема покращено покриття на маршрутах Київ–Харків, Київ–Одеса та Київ–Львів.

Триває й масштабна модернізація мережі. Київстар оновлює обладнання та впроваджує нові технологічні рішення для підвищення ємності 4G-мережі та покращення стабільності роботи сервісів. Лише за минулий рік виконано понад 10 000 робіт з модернізації базових станцій.

Повномасштабна війна залишається серйозним викликом для інфраструктури електронних комунікацій України, мережі регулярно зазнають атак. Попри це, Київстар відновлює зв'язок одразу, щойно це дозволяє безпекова ситуація. У 2025 році було відновлено понад 10 об'єктів мережі, пошкоджених внаслідок бойових дій, а загалом з початку повномасштабної війни — близько 700.

Системні інвестиції у мережу дозволяють Київстар забезпечувати мільйони абонентів надійним мобільним зв'язком і швидкісним інтернетом та розвивати цифрову інфраструктуру України навіть попри виклики повномасштабної війни.

*Підтверджено внутрішніми даними компанії та звітністю постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за формою 1-Т до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК). Без урахування тимчасово окупованих територій.

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 31 грудня 2025 року обслуговував близько 22,4 млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 4,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

