Київстар розпочинає тестування роботи месенджерів через супутник (в режимі Light Data)

Провідний оператор електронних комунікацій України Київстар розпочинає підготовку до впровадження Light Data — наступного етапу у розвитку технології Starlink Direct to Сell. Тестування охопить нові можливості супутникового зв'язку, зокрема передачу даних через ОТТ-застосунки, що в майбутньому дозволить масштабувати технологію для всіх абонентів.

Відповідний дозвіл на тестування Київстар отримав від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК). Новий дозвіл створює передумови для тестування передачі даних і роботи месенджерів, а також низки інших цифрових сервісів — у місцях, де відсутня наземна мережа. Тестування проводитимуть інженери Київстар, щоб в майбутньому забезпечити передачу даних у режимі Light Data для всіх 4G-абонентів. Очікується, що ряд сервісів може стати доступним абонентам для тестування уже у 2026 році.

"Нашою метою є забезпечити українців зв'язком у критично важливих ситуаціях. В Україні технологія Starlink Direct to Cell уже довела свою ефективність — мільйони людей мають змогу обмінюватися SMS-повідомленнями за відсутності наземної мережі. Тепер ми робимо наступний крок — відкриваємо можливість користуватися через супутниковий звʼязок месенджерами, зокрема такими, як WhatsApp, щоб зробити комунікацію ще доступнішою саме тоді, коли вона найбільш потрібна. Вдячні регулятору за дозвіл на тестування та за відкритість до інновацій", — зазначив Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар .

Light Data — це спеціальний режим передачі даних, за якого застосунки та месенджери адаптуються до супутникової мережі: вони не підтримуватимуть відеодзвінки, але забезпечать текстову комунікацію та обмін мультимедіа в реальному часі. Впровадження Light Data дає змогу залишатися на зв'язку та користуватися необхідними цифровими сервісами за відсутності покриття мобільної мережі всюди, де є відкрите небо.

"Регулятор послідовно підтримує впровадження нових технологій — передусім тих, що забезпечують українцям повсюдний зв'язок. Це особливо важливо в умовах повномасштабного вторгнення та постійних атак на інфраструктуру. Сьогодні Україна — серед перших у Європі: ми не лише успішно тестуємо технологію Direct to Cell, а й поступово розширюємо її застосування. Охоплення ОТТ-сервісів (месенджерів) у межах тестування відкриє користувачам більше можливостей користуватися технологією Direct to Cell там, де наземні мережі недоступні", — зазначила Лілія Мальон, Голова НКЕК.

Для роботи застосунків у супутниковому режимі розробникам необхідно адаптувати їх під відповідні технічні вимоги. Наразі Київстар співпрацює з виробниками смартфонів і застосунків для їх оптимізації, зосереджуючись насамперед на критично важливих сервісах першої необхідності та державних застосунках. Такі рішення можуть стати життєво важливими у ситуаціях, коли людина перебуває поза зоною покриття наземної мережі.

Надалі компанія поступово розширюватиме перелік таких застосунків, щоб абоненти могли користуватися дедалі більшою кількістю сервісів там, де зв'язок недоступний, а бізнес – обслуговувати клієнтів навіть у складних умовах.

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 31 грудня 2025 року обслуговував близько 22,4 млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо.

ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 4,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

