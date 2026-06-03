Київстар розпочав офіційний продаж Starlink для бізнесу в Україні

Київстар оголосив про старт офіційного продажу послуг високошвидкісного інтернету Starlink для бізнес-клієнтів і державних установ в Україні. Українські компанії можуть замовляти сервіс безпосередньо в оператора вже зараз, а постачання терміналів стане наступним етапом запуску й очікується найближчим часом.

Продаж став можливим у межах угоди між Київстар та Starlink, укладеної 6 травня 2026 року, яка дозволяє оператору виступати авторизованим реселером Starlink в Україні. Клієнтам уже доступний комплексний сервіс обслуговування — консультації з підключення й активації послуг та цілодобова сервісна лінія підтримки. Про старт продажу комплектів обладнання Starlink Київстар повідомить додатково.

Сервіс орієнтований на великі корпорації, середній бізнес та виробничі підприємства, для яких критично важливий стабільний зв'язок у будь-яких умовах. Також послуги Starlink можуть придбати державні установи, зокрема освітні та медичні заклади.

Київстар пропонує тарифні плани, адаптовані до потреб бізнесу та з різними обсягами включеного трафіку. Зокрема, доступні тарифи "Локальний пріоритет" — для роботи в межах України, та "Глобальний пріоритет" — для роботи за кордоном. Бізнес-клієнти отримують пріоритетний доступ та стабільно високу швидкість з'єднання навіть під час пікових навантажень.

Оплатити послуги можна в гривні (вартість визначається за курсом НБУ), а клієнти отримують усі необхідні фінансові документи від Київстар. Це забезпечує прозорість закупівель і спрощує доступ до послуг Starlink в Україні.

Ознайомитися з доступними тарифними пакетами, умовами підключення та залишити заявку можна на офіційному сайті Київстар: Starlink тарифи для бізнесу | Kyivstar для бізнесу

Про Starlink

Starlink — це найрозвиненіша супутникова мережа у світі з тисячами супутників на низькій навколоземній орбіті, яка забезпечує широкосмуговий доступ до інтернету. Starlink підтримує потокові трансляції, відеодзвінки, роботу з внутрішніми ERP та CRM системами, обмін корпоративними даними, підключення до хмарних сервісів, побудову каналів передачі даних між офісами чи виробничими об'єктами. Також сервіс може використовуватися для створення захищених каналів зв'язку та як резервний канал для безперервності бізнес-процесів.