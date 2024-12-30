Київстар підписав угоду зі Starlink для впровадження супутникового зв’язку Direct to Cell

VEON Ltd. (Nasdaq: VEON), материнська компанія Київстар (VEON або VEON Group), оголошує, що Київстар, його цифровий оператор в Україні, підписав угоду з компанією Starlink, підрозділом SpaceX, щоб розпочати впровадження революційного супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні.

Завдяки цій угоді Україна стане однією з перших країн, яка матиме доступ до інноваційної послуги Starlink – Direct to Cell, що значно підвищить стійкість національної інфраструктури зв’язку. Очікується, що Київстар запустить послуги Starlink Direct to Cell із функцією обміну SMS та OTT-повідомленнями у четвертому кварталі 2025 року. Наступним етапом стане голосовий зв’язок та передача даних.

"Київстар зробив величезну роботу, інвестуючи в 4G зв’язок в Україні, розширивши покриття на віддалені території та підвищивши енергостійкість своєї мережі. Це партнерство вкотре засвідчує нашу високу відданість Україні, а також дозволить значною мірою підвищити стійкість наших послуг завдяки супутниковим технологіям. Ми раді розпочати співпрацю зі Starlink, щоб зробити Україну однією зі світових лідерів у впровадженні супутникового зв’язку Direct to Cell", — коментує угоду Каан Терзіоглу, генеральний директор VEON Group .

"Київстар є основою стійкості України під час війни. Ми прагнемо і надалі робити все можливе, аби забезпечити зв’язок для кожного українця. Наша співпраця зі Starlink стане революційною у досягненні стратегічної мети - "4G всюди". Ми пишаємося тим, що забезпечуємо винятковий сервіс для наших клієнтів та впроваджуємо нові унікальні технології світових гігантів для українців завдяки міжнародному партнерству" , — додав Олександр Комаров, СЕО Київстар.

З початку повномасштабної війни Київстар спрямував значні інвестиції в розвиток мережі 4G, розширення частотного спектру та енергетичну незалежність. Завдяки доступу до технології Starlink Direct to Cell абоненти Київстар зможуть мати безперебійний зв’язок навіть, якщо наземна мережа не спроможна буде обслуговувати певну територію.

З 2013 року VEON, материнська компанія Київстар, вже інвестувала в Україну понад 10 мільярдів доларів США і взяла на себе зобов’язання інвестувати ще 1 мільярд доларів у відновлення цифрової інфраструктури у період з 2023 по 2027 роки. Київстар увійшов до п’ятірки найкращих інвесторів в Україні за версією Forbes Україна та NV, що зробило VEON найбільшим міжнародним інвестором в країні у 2022 та 2023 роках.