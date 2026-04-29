Київстар надає можливість користуватися екосистемою Мрія без списання мегабайтів

Київстар включив екосистему Мрія до переліку сервісів, при користуванні якими для абонентів не зніматимуться пакетні мегабайти. Це державна цифрова освітня екосистема для вчителів, учнів і батьків, яку використовують в кожній четвертій школі в Україні.

Абоненти Київстар зможуть користуватися застосунком і вебпорталом Мрії без обмежень і без витрат мобільного інтернету. Послуга діє за умови використання мобільного інтернету та оплаченого тарифного плану.

Сервіс став п'ятнадцятим у межах послуги "Знання без меж", яка дозволяє абонентам вчитися та працювати онлайн без тарифікації трафіку. Щомісяця 11,8 млн унікальних абонентів Київстар користуються сервісами, що входять до цієї послуги. Найпопулярнішими за кількістю користувачів є Google Meet, Microsoft Teams та Wikipedia.

" Важливо робити освіту доступнішою – особливо сьогодні. Ми сподіваємося, що надання доступу без списання мегабайтів при користуванні екосистемою Мрія для наших клієнтів допоможе дітям по всій Україні продовжувати навчання – де б вони не були, без обмежень і з меншою кількістю турбот для їхніх родин і батьків ", – зазначив Озан Аслан, B2C-директор Київстар .

Мрія змінює підхід до організації освітнього процесу. Екосистему використовують майже 3500 шкіл у 24 областях України — від Херсонщини до Сумщини, від Донеччини до Закарпаття. Мрія переводить щоденну роботу школи в цифровий формат, автоматизує процеси та відкриває нові можливості для понад півмільйона користувачів. Зокрема, у 150 школах пілотують генератор тестів, який автоматично створює унікальні завдання з урахуванням навчальних матеріалів. У застосунку також доступна бібліотека пізнавального контенту, де можна знайти корисні матеріали на різні теми.

Екосистема Мрія створена для цифровізації процесу навчання. Серед корисних функцій застосунку – доступ до розкладу уроків, домашніх завдань, оцінок, а також можливість ведення навчального журналу.

" Мрія — це масштабна державна освітня екосистема, яка вже працює в усіх регіонах України та є безоплатною для користувачів. Ми цінуємо партнерства, які підсилюють її доступність — зокрема рішення Київстар щодо занулення трафіку, що дозволяє користуватися сервісом без додаткових витрат на мобільний інтернет " — прокоментував співкерівник Мрії Олександр Павленко.

Київстар послідовно розвиває напрям корпоративної соціальної відповідальності, підтримуючи освітні ініціативи та розширюючи доступ українців до цифрових знань. Компанія інвестує у проєкти, що сприяють розвитку цифрової грамотності, сучасних навичок і рівного доступу до освіти, зокрема через впровадження безкоштовного доступу до ключових навчальних сервісів.

Довідка про ПрАТ "Київстар"

ПрАТ "Київстар" — провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 31 грудня 2025 року обслуговував близько 22,4 млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ "Київстар" повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 4,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ "Київстар" працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua.

Довідка про Мрію

Мрія — це ініціатива Президента України Володимира Зеленського, яку реалізують Мінцифра та МОН у партнерстві з Програмою EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.Мрія є повністю безоплатною для закладів освіти та не потребує фінансування з місцевих бюджетів. Рішення про підключення школа ухвалює самостійно — для цього достатньо подати заявку на сайті.

Наразі з Мрією працюють 3500 шкіл — це кожен четвертий заклад освіти в Україні.