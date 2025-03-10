Київстар на Mobile World Congress 2025: інновації та новий рівень мобільного зв’язку

Київстар, найбільший національний оператор електронних комунікацій, взяв участь у Mobile World Congress 2025 у Барселоні, де говорили про стратегічну роль компанії у підтримці та розвитку мобільного зв’язку в Україні в умовах повномасштабної війни. Найбільш обговорюваними темами стали інфраструктурна стійкість, партнерство для інновацій та впровадження нових технологій, зокрема послуги супутникового зв’язку Direct to Cell.

Масштабні інвестиції у стійкість мережі

Війна в Україні внесла свої корективи в стратегію розвитку цифрової інфраструктури. Київстар, як частина VEON Group, продовжує масштабні інвестиції в енергетичну стійкість та розвиток мережі. Олександр Комаров, CEO Київстар, в інтерв’ю Джастіну Спрінгхему для Mobile World Live зазначив, що компанія вже вклала понад 60 млн доларів у енергонезалежність та здатна підтримувати роботу мережі до 10 годин без електропостачання.

"Наше головне завдання — забезпечити безперебійний зв’язок для людей, незалежно від обставин. Ми активно будуємо нові базові станції та зміцнюємо інфраструктуру, щоб 4G був доступний по всій країні" , — підкреслив Комаров.

За словами Володимира Лутченка, Chief Technology Officer Київстар, логічним продовженням програми стійкості мережі є й розвиток супутникового зв’язку.

"Ми вже використовуємо супутникові технології для швидкого відновлення зв’язку в критичних ситуаціях. Якщо базова станція пошкоджена, то ми можемо оперативно розгорнути мобільну установку та підключити її до супутникового інтернету, що дозволяє швидко повернути зв’язок мешканцям постраждалих регіонів" , — пояснив Лутченко в інтерв’ю для Mobile Europe .

Супутниковий зв’язок Direct to Cell

Однією з ключових новин MWC 2025 стало оголошення про майбутній запуск Київстар послуги супутникового зв’язку Direct to Cell. Це рішення дозволить забезпечити безперервний мобільний зв’язок навіть у віддалених районах та під час кризових ситуацій.

"Прямий супутниковий зв’язок — це не просто технологічний прорив, а соціальна відповідальність. Ми прагнемо забезпечити українців зв’язком у найскладніших умовах" , — наголосив Олександр Комаров.

Ілля Польшаков, Chief New Business Streams Officer Київстар, зазначив, що компанія прагне використати супутниковий зв’язок не лише для екстрених випадків, а й для покращення загального клієнтського досвіду.

"Ми відкриті до співпраці з іншими гравцями ринку, такими як Amazon Kuiper чи Eutelsat OneWeb, щоб забезпечити найкращі умови для українських користувачів" , — розповів Польшаков.

Співпраця з Rakuten та майбутнє 5G

Київстар також продовжує працювати над запровадженням Open RAN-архітектури у партнерстві з Rakuten. Наразі ведуться лабораторні тести технології на базі 4G, а згодом компанія планує додати й 5G. Проте, як зазначає Олександр Комаров, першочерговим завданням залишається повне покриття LTE.

"Повномасштабний запуск 5G в Україні можливий лише за умов стабільної ситуації. Але ми вже готуємося до цього кроку" , — пояснив він

Цифрова екосистема Київстар

Крім мобільного зв’язку, Київстар активно розширює свою цифрову екосистему, інвестуючи в розвиток цифрових сервісів. Компанія вже є лідером у сфері цифрової медицини (Helsi) та відеостримінгових сервісів (платформа кіно та телебачення Київстар ТБ).

"Незважаючи на всі виклики, ми рухаємося вперед — від телеком-оператора до технологічної компанії" , — підсумував Олександр Комаров.

Mobile World Congress — це найвпливовіша подія у сфері мобільних технологій, організована GSMA, що об'єднує технології, людей та ідеї, формуючи майбутнє індустрії. Цьогоріч у заході взяли участь понад 48 ключових спікерів, які обговорювали майбутнє технологій та їхній вплив на бізнес і суспільство.