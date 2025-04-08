Холодильники Candy – традиції якості у поєднанні з технологіями майбутнього

Сучасний дім це місце, де комфорт зустрічається з інноваціями. Бренд Candy завжди відповідає на виклики часу, поєднуючи стиль, функціональність та передові технології. Від перших пральних машин до широкого спектра побутової техніки — італійська компанія з 80-річною історією постійно розширює свої горизонти.

Бренд відкриває ще одну сторінку з можливостями дистанційного керування та новітніми технологіями, щоб користувачі отримали унікальний досвід комфорту. З надбанням минулих поколінь, елегантним дизайном та надійністю, компанія переходить до ери Candy Smartness, яка відповідає на всі виклики стрімкого життя. Повне відображення цього гармонійного поєднання можна побачити у новій серії холодильників бренду.

Fresco 300 — холодильники, які змінюють уявлення про комфорт

Сучасний холодильник має бути не лише містким і економічним, а й відповідати ритму життя користувача. Нові моделі Candy Fresco 300 поєднують технологічність, стильний дизайн та енергоефективність, забезпечуючи збереження продуктів на найвищому рівні.

Інноваційні рішення для свіжості та зручності у холодильниках Candy

Серія Fresco 300 — це сучасний дизайн класичного дводверного холодильника, який виділяється збільшеним об’ємом та регулюванням поличок. Лінійка має такі особливості:

No Frost — забудьте про ручне розморожування! Технологія запобігає утворенню інею на стінках. Технологія Circle Fresh — для довшого зберігання свіжості продуктів. Вона працює завдяки боковим потокам повітря, що циркулюють, та дозволяє зберігати свіжість продуктів. Нульова зона для делікатних продуктів Зона адаптивної вологості у двометрових моделях. Холодильник автоматично підтримує потрібний рівень вологості завдяки рослинній мембрані Natura Fiber. Фірмовий застосунок hOn — персональні рекомендації та поради щодо холодильника зі смартфона.

Також холодильники цієї серії належать до класу енергозбереження А++, що дозволяє економити ще більше електроенергії.

Стиль та ергономіка — великий простір для вашої фантазії

Нова лінійка поєднує сучасний підхід до дизайну та ергономіки, створюючи техніку, яка виглядає стильно й водночас максимально зручна у використанні.

Лаконічність форм, мінімалізм і продуманість деталей спрямовані на те, щоб зробити життя користувачів комфортнішим — вдома, на кухні та під час відпочинку.

Це забезпечується завдяки таким особливостям

матове покриття Crystal Clear — стильна поверхня, що не збирає відбитки пальців;

інтегрована ручка — плавне відкривання, що гармонійно вписується в будь-який кухонний простір;

перевішувані дверцята — розміщуйте холодильник так, як вам зручно.

Але найголовніше, що мають холодильники у серії Fresco 300 — це збільшений простір для того, щоб ви могли зберігати ще більше продуктів та мати простий доступ до них. Моделі лінійки мають ширину 59,5 см та висоту 205 та 185 см на вибір. Велике морозильне відділення з 120 літрами об’єму дає можливість заморожувати дійсно великі об’єми продуктів.

Новий рівень зручності та технологічності — це Candy Fresco 300. Дізнайтеся більше про модельний ряд на сайтах офіційних рітейлерів та обирайте холодильник, що стане ідеальним доповненням вашої кухні.