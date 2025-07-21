Гранти на навчання від SET University: нові можливості для військових та жінок в IT

Український технологічний університет SET University відкрив нову хвилю відбору на магістерські програми та пропонує стипендії для студентів з потужним бекграундом і мотивацією до навчання. Серед випускників університету — засновники стартапів із рейтингів Forbes, військові, кіберфахівці з практичним досвідом та спеціалісти, які змінюють український tech-ландшафт.

SET University — це ліцензований університет (МОН України), магістерські програми якого акредитовані НАЗЯВО. Навчання тут побудоване на практиці: студенти не пишуть класичні дипломи — замість цього запускають стартапи, розробляють технологічні рішення для розв'язання реальних проблем і отримують доступ до міжнародної експертизи. В SET University доступні 4 магістерських програми: кіберзахист, інноваційна інженерія, ШІ та хмарні технології, а також ШІ та стратегічне лідерство в технологіях.

" Навчання в SET — це небо і земля в порівнянні з класичними університетами. Всі викладачі — практики, люди, які працюють з реальними продуктами та бізнесами. Це створює основну цінність навчання: ти спілкуєшся з людьми, які досягли реальних результатів в комерційній сфері", — зазначає Антон Бережний, студент магістратури SET, Software engineer в GoCreator Group.

В університеті викладають світові експерти-практики з України, Європи та США, серед яких: Нік Джисінто — екс-офіцер ЦРУ, екс-топ-менеджер з кібербезпеки в Tesla та Uber; Рейчел Тенні — експертка з кіберзагроз та співзасновниця напрямку Cyber Threat Intelligence у Best Buy; Оуен ОʼКоннор, директор в глобальній команді з кібербезпеки у State Street.

"Гранти на навчання в SET University — це інвестиція в людей, які здатні змінювати майбутнє України та масштабувати технологічні ідеї на весь світ. Це шанс перетворити власний досвід — військовий, технічний, підприємницький — на реальні tech-рішення. Ми в SET віримо в освіту, яка дає більше, ніж знання. Вона дає практичні інструменти, середовище, нетворк і поштовх до дії. Тож гранти — це наш спосіб підтримати тих, хто хоче змінювати майбутнє України тут і зараз", – зазначає Президентка SET University Ірина Вольницька.

Гранти покривають повну або часткову вартість навчання і орієнтовані на підтримку тих, хто вже має досягнення у технологічній сфері або прагне долучитися до її трансформації:

Військовослужбовці ЗСУ та НГУ, ветерани й члени їхніх родин

Жінки в ІТ, які прагнуть зростання і нових можливостей

Талановиті фахівці, які мають досягнення в IT-сфері, учасники змагань, засновники стартапів.

Спеціалісти з нестандартним професійним шляхом, відкриті до навчання та створення інновацій

Вимоги для участі в грантовому конкурсі: технічний бекграунд, рівень англійської від B1, готовність до інтенсивного практичного навчання. Відбір передбачає кілька етапів: технічну співбесіду, мотиваційне інтерв’ю, вступ за вимогами МОН та фінальну розмову з комісією.

Деталі та форма подачі — на офіційному сайті SET University.