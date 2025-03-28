Google виплатить $100 млн для врегулювання колективного позову рекламодавців

Компанія Google погодилася виплатити 100 мільйонів доларів готівкою для врегулювання довготривалого судового процесу, в якому стверджувалося, що вона завищувала ціни для рекламодавців.

Про це повідомляє Reuters.

Попереднє врегулювання 14-річного колективного позову, який розпочався у березні 2011 року, було подано пізно ввечері в четвер до федерального суду Сан-Хосе, штат Каліфорнія, і потребує затвердження суддею.

Рекламодавці, які брали участь у програмі Google AdWords, нині відомій як Google Ads, звинуватили оператора пошукової системи в порушенні контракту шляхом маніпулювання формулою "розумного ціноутворення" з метою штучного зменшення знижок.

Угода, укладена в четвер, поширюється на рекламодавців, які використовували AdWords з 1 січня 2004 року по 13 грудня 2012 року.

Google заперечував протиправні дії, погоджуючись на врегулювання.

"Ця справа стосувалася функцій рекламних продуктів, які ми змінили більше десяти років тому, і ми раді, що вона вирішена", - заявив прес-секретар компанії Хосе Кастанеда в електронній заяві.

Адвокати позивачів можуть вимагати гонорар у розмірі до 33% від фонду врегулювання, а також 4,2 млн доларів на витрати.

Згідно з судовими документами, розгляд справи зайняв багато часу, оскільки сторони надали численні докази, в тому числі понад 910 000 сторінок документів і кілька терабайт даних про кліки з Google, а також взяли участь у шести сесіях медіації з чотирма різними посередниками.