Google незабаром отримає антимонопольний штраф ЄС

У п'ятницю компанія Alphabet's, якій належить Google отримає штраф від ЄС за порушення антимонопольного законодавства у сфері рекламних технологій.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Європейська комісія спочатку планувала накласти невеликий штраф у понеділок, але опозиція з боку глави торгового відомства ЄС Мароша Сефчовича щодо американських мит на європейські автомобілі зірвала плани глави антимонопольного відомства ЄС Терези Рібери, повідомили Reuters на початку цього тижня інші джерела.

Нагадаємо:

Федеральний суд США зобов'язав Google виплатити $425 млн за порушення конфіденційності шляхом збору даних мільйонів користувачів навіть після того, як вони вимкнули функцію відстеження у своїх облікових записах Google.

Окружний суддя США Аміт Мехта ухвалив рішення за яким Google може зберегти у власності браузер Chrome та операційну систему Android.