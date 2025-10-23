Прибутки Nokia зростають на тлі популярності ШІ

Фінська компанія Nokia повідомила про прибуток за третій квартал, який значно перевищив очікування, завдяки високому попиту на оптичні та хмарні технології, включаючи продажі до центрів обробки даних, що працюють на основі штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters.

Порівнянний операційний прибуток за квартал, що закінчився у вересні, досяг 435 мільйонів євро. Аналітики, опитані LSEG, очікували, що цей показник досягне 342 мільйонів євро.

Американські мита, уповільнення ринку та ослаблення долара негативно вплинули на бізнес Nokia цього року, що змусило компанію в липні опублікувати попередження про зниження прибутку.

Компанія втратила позиції на північноамериканському ринку телекомунікацій, оскільки американський оператор AT&T поступово відмовляється від контракту з Nokia на 5G на користь скандинавського конкурента Ericsson, який виграв контракт на 14 мільярдів доларів у 2023 році.

Однак квартальний чистий обсяг продажів групи зріс на 12% до 4,83 млрд євро, що перевищило прогноз у 4,6 млрд, завдяки значному зростанню в сегментах оптичних мереж і хмарних послуг.

Мобільні мережі залишаються основним напрямком діяльності Nokia, але компанія інвестує в штучний інтелект, зокрема нещодавно придбала американську компанію Infinera, що спеціалізується на оптичних мережах.

Фінська компанія очікує річний операційний прибуток у розмірі від 1,7 до 2,2 млрд євро, що є незначним підвищенням порівняно з попереднім діапазоном до 2,1 млрд. Раніше компанія заявляла, що друга половина 2025 року буде сильнішою за першу.