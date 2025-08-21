Китайський DeepSeek представив оновлену модель ШІ

Китайський стартап у сфері штучного інтелекту DeepSeek у четвер випустив оновлену модель DeepSeek-V3.1

Про це повідомляє агентство Reuters.

Агентство пише, що нова модель ШІ має гібридну структуру висновків, вищу швидкість обробки та покращену здатність агента.

Компанія також повідомила, що з 6 вересня буде змінено тарифи на використання API моделі — платформи, яка дозволяє розробникам інших додатків і веб-продуктів інтегрувати її ШІ-моделі.

Нагадаємо:

Китайська компанія штучного інтелекту DeepSeek відклала випуск своєї нової моделі після того, як не змогла навчити її за допомогою чипів Huawei, що підкреслює обмеження китайської стратегії заміни американських технологій.

Компанія DeepSeek, яка займається розробкою штучного інтелекту, допомагає військовим і розвідувальним операціям Китаю.