Чому електротранспорт для бізнесу — вигідний крок вже сьогодні

Електромобілі більше не майбутнє — вони вже зараз змінюють бізнес-модель компаній, орієнтованих на ефективність, екологічність і стабільність витрат. MAXUS — перший в Україні бренд, який спеціалізується винятково на електричному комерційному транспорті, пропонуючи компаніям чудові можливості для модернізації автопарку.

Технології для контролю автопарку

MAXUS суттєво знижує витрати на обслуговування: жодної заміни мастил, фільтрів чи вихлопної системи. Завдяки електроприводу та рекуперації гальмування авто частково заряджається в русі. До 566 км без дозаправки (eTERRON 9), знижена вартість кілометра, мінімум обслуговування — це прямі переваги для бюджету компанії.

Усі моделі MAXUS оснащені системами AEB, FCW, Lane Assist, Blind Spot Monitoring, Speed Assis. Це не лише гарантує безпеку, а й контроль над ризиками. Технології допомагають водіям працювати ефективніше, а власникам бізнесу — зменшити простої та аварійність. Більшість моделей розроблені як електричні з нуля, тож простір та функціональність оптимізовані для щоденних завдань.

Офіційна підтримка — це впевненість

Наявність сервісної мережі, гарантійне обслуговування, поставка оригінальних запчастин і професійна консультація — усе це надає ТОВ "РСА Україна", офіційний імпортер MAXUS. Для корпоративних клієнтів пропонуються рішення під ключ: підбір моделі, фінансові інструменти, підключення до зарядної інфраструктури, технічний супровід і навчання персоналу.

Бренд активно розвиває електротранспорт для корпоративного сегменту: розширює модельний ряд, посилює присутність у регіонах, підтримує компанії у переході на екологічні рішення. Всі моделі вже відповідають безпековим стандартам 2025 року за оцінками Euro NCAP (до 5 зірок) і демонструють високу надійність у реальних умовах.

MAXUS — це не просто електромобілі, це готова екосистема для бізнесу, який хоче економити, відповідати сучасним екологічним вимогам і керувати транспортом розумно.