Частина сервісів "Дії" не працюватимуть два дні

Володимир Тунік-Фриз — 16 серпня, 17:10
З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у Дії буде недоступна через те, що Мін’юст планово оновлюватиме реєстри.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Дія не зберігає ваші особисті дані — вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом. Тому під час проведення робіт у реєстрах – ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку Дія тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними", – йдеться у повідомленні.

Зокрема не працюватимуть:

  • Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП;
  • Дія.QR;
  • єВідновлення;
  • Бронювання працівників;
  • Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;
  • Перереєстрація авто;
  • Актові записи про зміну імені;
  • Актові записи про народження;
  • Актові записи про шлюб;
  • Актові записи про розлучення;
  • Свідоцтва про народження;
  • Витяг про місце проживання дитини;
  • Заява про субсидію;
  • єМалятко;
  • Державна реєстрація прав на нерухоме майно;
  • Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • Витяг з ЄДР;
  • Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;
  • Зміна місця проживання;
  • Заяви до міжнародного Реєстру збитків;
  • Гранти єРобота;
  • Будівельні послуги;
  • еПідприємець;
  • єОселя;
  • єДекларація;
  • Шлюб онлайн (крім послуги заручин).ʼ

