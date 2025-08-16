Частина сервісів "Дії" не працюватимуть два дні

З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у Дії буде недоступна через те, що Мін’юст планово оновлюватиме реєстри.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Дія не зберігає ваші особисті дані — вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом. Тому під час проведення робіт у реєстрах – ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку Дія тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними", – йдеться у повідомленні.

Зокрема не працюватимуть: