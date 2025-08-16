Частина сервісів "Дії" не працюватимуть два дні
ЕП
З 20:00 16 серпня до 08:00 18 серпня частина сервісів у Дії буде недоступна через те, що Мін’юст планово оновлюватиме реєстри.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
"Дія не зберігає ваші особисті дані — вони відображаються з держреєстрів під час користування сервісом. Тому під час проведення робіт у реєстрах – ЄДР, ДРАЦС, ДРРП та інших – на порталі та в застосунку Дія тимчасово будуть недоступні послуги, що пов’язані з ними", – йдеться у повідомленні.
Зокрема не працюватимуть:
- Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП;
- Дія.QR;
- єВідновлення;
- Бронювання працівників;
- Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС;
- Перереєстрація авто;
- Актові записи про зміну імені;
- Актові записи про народження;
- Актові записи про шлюб;
- Актові записи про розлучення;
- Свідоцтва про народження;
- Витяг про місце проживання дитини;
- Заява про субсидію;
- єМалятко;
- Державна реєстрація прав на нерухоме майно;
- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- Витяг з ЄДР;
- Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту;
- Зміна місця проживання;
- Заяви до міжнародного Реєстру збитків;
- Гранти єРобота;
- Будівельні послуги;
- еПідприємець;
- єОселя;
- єДекларація;
- Шлюб онлайн (крім послуги заручин).ʼ