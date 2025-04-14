CATL збільшила прибуток на третину попри падіння попиту

Китайська компанія CATL, найбільший у світі виробник акумуляторів для електромобілів, повідомила про 33% зростання чистого прибутку в першому кварталі — до 14 млрд юанів (1,9 млрд дол).

Про це пише Bloomberg.

Це більше, ніж очікували аналітики (13,8 млрд юанів), попри уповільнення попиту на електромобілі й зниження цін на акумулятори.

Виручка зросла на понад 6% — до 84,7 млрд юанів, але дещо не дотягла до прогнозів ринку. Компанія зберігає ефективність завдяки своїм масштабам, хоч у звіті й не згадувались подальші прогнози.

На тлі зростаючої геополітичної напруги, зокрема мит США у 145% на китайські товари, CATL намагається диверсифікувати ризики — нарощує витрати на дослідження і розробки (на 11%, до 4,8 млрд юанів), розширює виробництво в Німеччині й Угорщині та ліцензує технології за межами Китаю.

Наразі частка CATL на глобальному ринку становить 38,2%, за даними SNE Research. Її головний конкурент — компанія BYD із показником 16,9%.

Компанія також готується до вторинного лістингу в Гонконгу. Очікується, що її пропозиція на суму понад 5 млрд дол може стати найбільшою цього року.

Акції CATL у понеділок залишились майже без змін. Від початку року вони втратили близько 15%.