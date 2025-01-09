Байден ще більше обмежить експорт ШІ-чипів Nvidia перед завершенням терміну

Адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити додатковий раунд обмежень на експорт чипів штучного інтелекту, таких як ті, що виробляє Nvidia Corp., буквально за кілька днів до завершення терміну повноважень.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

США прагнуть обмежити продаж ШІ-чипів, які використовуються в дата-центрах, залежно від країн і компаній, щоб зосередити розвиток штучного інтелекту в дружніх державах та змусити світовий бізнес узгоджуватися з американськими стандартами.

Результатом стане розширення обмежень на торгівлю напівпровідниками на більшість країн світу — спроба контролювати поширення технологій ШІ у період стрімкого зростання попиту.

Нові регуляції, які можуть бути оголошені вже в п’ятницю, передбачають три рівні обмежень на експорт чипів, зазначають джерела.

На найвищому рівні невелика кількість союзників США матиме майже необмежений доступ до американських чипів. Групі країн-опонентів, натомість, фактично заблокують імпорт напівпровідників. А для більшості держав світу будуть встановлені обмеження на загальну обчислювальну потужність, яку можна експортувати до однієї країни.

Компанії, розташовані в країнах із цієї останньої групи, матимуть змогу обходити національні ліміти — та отримувати значно вищі обмеження — якщо погодяться виконувати вимоги США щодо безпеки та прав людини, зазначають джерела.

Такий підхід, відомий як "перевірений кінцевий користувач" (validated end user, або VEU), має на меті створити мережу надійних організацій, які розробляють і впроваджують AI у безпечних умовах по всьому світу.

Акції Nvidia, провідного виробника AI-чипів, впали більш ніж на 1% у вечірніх торгах після повідомлення Bloomberg про цей план. Загалом у 2024 році вони зросли на 4,3% після феноменального підйому у 2023 та 2024 роках, що зробило компанію найдорожчим виробником чипів у світі.

Акції Advanced Micro Devices Inc. (AMD), найбільшого конкурента Nvidia у виробництві AI-процесорів, знизилися менш ніж на 1% у додаткових торгах.

Nvidia виступила проти цієї пропозиції, заявивши: "Запровадження правил в останню хвилину, які обмежують експорт у більшість країн світу, стане суттєвою зміною політики. Це не зменшить ризик зловживань, але загрожуватиме економічному зростанню та лідерству США".