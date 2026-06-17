Американський регулятор подав до суду на українську ІТ-компанію Genesis

Федеральна торгова комісія США (FTC) подала позов проти української ІТ-компанії Genesis та пов'язаних із нею компанії, звинувативши їх у використанні оманливих підписок, прихованих платежів та ускладненні процедури скасування сервісів.

Про це повідомляє пресслужба FTC.

У позові стверджується, що Genesis через мережу компаній на Кіпрі та в Україні просувала різноманітні онлайн-сервіси, зокрема застосунки для фітнесу та харчування MadMuscles, Harna і Unimeal, курси з продуктивності Wisey, PDF-сервіси PDF Guru та PDF Master, сервіс модних консультацій Lumi, а також астрологічну платформу Nebula.

У FTC вважають, що компанія рекламувала продукти як безкоштовні або доступні за низькою ціною, однак не завжди належним чином повідомляла про автоматичне продовження підписки та регулярні списання коштів.

Наразі суд уже тимчасово заборонив діяльність мережі компаній, яку регулятор називає Genesis Tech enterprise. Загалом, за даними регулятора, до мережі входять 15 компаній та вісім фізичних осіб.

За версією FTC, користувачам пропонували доступ до сервісів як безкоштовний або за низькою ціною, однак умови автоматичного продовження підписки та регулярних платежів могли бути недостатньо помітними. Регулятор також стверджує, що в окремих випадках користувачам було складно скасувати підписку, а списання коштів могли продовжуватися навіть після спроби відмовитися від сервісу.

За оцінкою FTC, з початку 2023 року до середини 2025 року п'ять основних продуктів Genesis Tech забезпечили майже 250 млн доларів глобального виторгу.

Відповідачами у справі також зазначені співзасновники Genesis Володимир Многолєтній та Василь Ульянов, а також ще шестеро керівників та співробітників компанії – Стаматіс Скіаніс, Оксана Кучер, Ірина Олексин, Ольга Гарбузенко, Ростислав Іваниця та Вікторія Савчук.

У FTC заявляють, що дії компанії можуть порушувати Закон про Федеральну торгову комісію США та Закон про відновлення довіри онлайн-покупців (ROSCA).

Додається, що остаточне рішення у справі має ухвалити федеральний суд США.

Економічна правда.