Акції Apple можуть подорожчати ще на 28% за рік – аналітики

Ціна акцій Apple може збільшитися ще на чверть у найближчий рік шляхом активного впровадження технологій штучного інтелекту.

Таку думку висловили аналітики фінансової компанії Wedbush, пише "Інтерфакс-Україна".

Wedbush дає акціям Apple рейтинг "вище за ринок" з цільовою ціною на наступні 12 місяців у $300, що передбачає підйом на 28% з поточних котирувань.

У світі існує понад 2 млрд пристроїв, що працюють на операційній системі iOS, включно з 1,5 млрд смартфонів iPhones, зазначив аналітик Wedbush Ден Айвз.

Підтримка ШІ наразі здійснюється тільки на смартфонах останньої моделі iPhone 16, представленої у вересні, і преміальних версіях iPhone 15, проте найближчими роками "понад 20% населення планети буде взаємодіяти зі штучним інтелектом за допомогою пристроїв Apple", прогнозує Айвз.

"Ми вважаємо, що успіх iPhone 16 і сильний продаж у прийдешній святковий сезон ознаменують відновлення зростання для компанії з Купертіно в найближчі 12-18 місяців", - написав аналітик.

За оцінками Wedbush, Apple може продати понад 240 млн смартфонів у 2025 фінансовому році, що стане рекордним показником в історії компанії.

Акції Apple дорожчають на 1,2% у понеділок. Від початку року капіталізація найдорожчої компанії у світі збільшилася майже на 25% і досягла $3,59 трлн.