2,9 мільйона абонентів продовжують користуватися послугою "Роумінг як вдома"

У 2024 році 2,9 мільйона абонентів Київстар скористалися послугою "Роумінг як вдома", що дозволяє залишатися на зв’язку за кордоном на вигідних умовах. Протягом року компанія розширила перелік країн, збільшила обсяги мобільного інтернету та додала нові зручні можливості, забезпечуючи комфортні умови для користувачів.

Завдяки послузі "Роумінг як вдома" абоненти можуть використовувати свій тарифний план за кордоном так само, як в Україні. Достатньо сплачувати за тариф, щоб користуватися пакетними хвилинами та SMS, а також отримувати окремий пакет мегабайтів для інтернету в роумінгу. Надання такої послуги є частиною соціальної підтримки абонентів, які тимчасово перебувають за кордоном.

За даними Київстар, переважна більшість абонентів за кордоном продовжують використовувати свій номер як основний. Це зумовлено тим, що вартість роумінгу від Київстар значно нижча за тарифи мобільних операторів інших країн.

Найактивніше послугою "Роумінг як вдома" користувались абоненти, котрі перебували в Польщі, Німеччині, Чехії, Румунії та Угорщині. У середньому абоненти використовували 5 ГБ мобільного інтернету на місяць і здійснювали понад 170 хвилин дзвінків, 85% з яких — у мережі Київстар.

Кількість активних абонентів, котрі користуються послугою постійно збільшується, у 2022 році їх було близько 2 мільйонів, а у 2024 році — майже 3 мільйони. Окрім цього, у 2024-му послуга "Роумінг як вдома" отримала важливі оновлення:

стала доступною в 28 країнах;

збільшено обсяг інтернету в "Суперсилі" для роумінгу: замість 2 ГБ, тепер 5 ГБ;

розширено обсяг додаткових пакетів інтернету, які абонент може докупити окремо: мінімальний пакет було збільшено з 1 до 5 ГБ, а максимальний – з 10 до 40 ГБ.

нею можна частково користуватися у нових країнах, зокрема в США, Канаді, Туреччині, Єгипті та ОАЕ.

Послуга "Роумінг як вдома" входить до тарифного плану та діє за замовчуванням — додаткової активації не потрібно. Вона доступна у більш ніж 100 тарифах передплати, контракту та для бізнес-клієнтів. За потреби змінити тарифний план можна в додатку "Мій Київстар" або за допомогою USSD-коду.