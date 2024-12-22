ЗМІ: ЄС готує 16-ий пакет санкцій проти РФ до третьої річниці великої війни

Європейський Союз має намір ухвалити наступний пакет санкцій проти Росії 24 лютого – у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомило німецьке видання Welt am Sonntag, пише "Європейська правда".

Видання отримало інформацію про запланований крок з дипломатичних кіл Брюсселя. Це буде 16-ий пакет санкцій ЄС у зв’язку з повномасштабним нападом РФ на Україну.

Поінформовані дипломати ЄС повідомили, що цей пакет має стати "чітким сигналом" для Москви і міститиме "заходи проти конкретних секторів російської економіки, які досі не були охоплені взагалі або були охоплені недостатньою мірою".

Крім того, 16-й пакет санкцій включатиме подальші санкції проти осіб та організацій, яких "слід вважати пропагандистами російського режиму та відповідальними за підрив територіальної цілісності України".

Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх дій також хотіли би запровадити заборону на в'їзд та заморозити активи інших осіб, які шпигували на користь Росії та брали участь у дезінформаційних кампаніях, у тому числі в Німеччині.

Водночас Брюссель заявив, що буде "складно" відстежити причетність окремих осіб до так званих гібридних російських атак і довести їхню причетність до злочину. З цієї причини ще не вирішено, чи будуть введені санкції 24 лютого за шпигунство на користь Росії та дезінформацію.

Лише 16 грудня Рада ЄС ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, ще 52 судна з російського "тіньового флоту" були покарані забороною на доступ до портів і певних послуг.

Також у грудні ЄС вперше ввів санкції через так звані гібридні російські атаки.

Європейська правда