Європейські акції впали через поновлення торговельної війни Трампа

Європейські фондові ринки розпочали тиждень падінням після сильного зростання в травні.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що причина — заява Дональда Трампа про намір подвоїти мита на імпорт сталі та алюмінію. Інвестори побоюються нового витка глобальних торговельних суперечок.

Індекс STOXX 600 станом на ранок понеділка знизився на 0,5%, зупинивши позитивну динаміку минулого місяця, коли він додав близько 4%.

Акції сталеливарних компаній ArcelorMittal та Aperam подешевшали приблизно на 1%. Більше втратили автовиробники: папери Stellantis на Міланській біржі просіли на 3%, акції Mercedes-Benz, BMW і Volkswagen — на 1,4–2%. Загальний індекс автомобільного сектору знизився на 1,6%.

Постраждав і сектор предметів розкоші — його індекс втратив 1,6%.

Падіння зафіксоване й на більшості європейських бірж: німецький DAX знизився на 0,6%.

Нагадаємо:

Американський президент Дональд Трамп емоційно звинуватив Китай у порушенні домовленосі про взаємне зниження мит.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що запровадить тарифи на імпорт сталі до Сполучених Штатів на рівні 50%, що вдвічі більше, ніж зараз.