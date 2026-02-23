ЄC вимагає від США не підвищувати мита понад межу торішньої угоди

Єврокомісія заявила, що Сполучені Штати мають дотримуватися умов торговельної угоди між ЄС і США, досягнутої торік, після того як Верховний суд США скасував глобальні тарифи Дональда Трампа, а він у відповідь запровадив нові мита "для всіх".

Про це повідомляє агентство Reuters.

Єврокомісія, яка веде торговельні переговори від імені 27 держав-членів ЄС, заявила, що Вашингтон має надати "повну ясність" щодо кроків, які планує зробити після рішення суду.

Після того як суд у п'ятницю скасував глобальні тарифи Трампа, президент США оголосив тимчасові загальні тарифи на рівні 10%, а вже наступного дня підвищив їх до 15%.

"Поточна ситуація не сприяє забезпеченню "справедливої, збалансованої та взаємовигідної" трансатлантичної торгівлі та інвестицій, як про це домовилися обидві сторони" у спільній заяві, що визначає умови торішньої торговельної угоди, йдеться в повідомленні Єврокомісії. "Угода є угода".

Ці коментарі були значно жорсткішими, ніж первинна реакція Єврокомісії в п'ятницю, коли вона заявляла лише, що вивчає наслідки рішення Верховного суду та підтримує контакт з адміністрацією США.

Торішня торговельна угода передбачала 15% тариф США для більшості товарів з ЄС, за винятком тих, на які поширюються інші секторальні тарифи, зокрема на сталь.

Вона також передбачала нульові тарифи для частини продукції, наприклад для літаків і запасних частин. ЄС погодився скасувати імпортні мита на багато американських товарів і відкликав погрозу відповісти підвищенням мит.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що підвищить з 10% до 15% тимчасову митну ставку на імпорт до США з усіх країн, яку він ввів після того, як Верховний суд США виніс рішення проти його митної програми, заснованої на законі про економічну надзвичайну ситуацію.