ЄС планує контрзаходи проти Китаю через нібито порушення правил конкуренції на ринку медобладнання

Європейська комісія заявила, що Китай обмежує доступ виробників медичного обладнання з ЄС до державних контрактів, застосовуючи дискримінаційні практики.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

У звіті за результатами розслідування зазначено, що Китай використовує як прямі, так і непрямі методи дискримінації європейських постачальників, суттєво звужуючи їхні можливості для роботи на китайському ринку. Це стосується всіх видів медичного обладнання.

Водночас китайські компанії користуються вільним доступом до європейських держзакупівель. За даними Єврокомісії, експорт медичних виробів із Китаю до ЄС зріс більш ніж удвічі за період із 2015-го до 2023 року, що свідчить про відкритість європейського ринку.

Єврокомісія закликала Китай припинити такі дії. У разі відмови ЄС може запровадити обмеження чи навіть заборонити участь китайських компаній у державних закупівлях медичного обладнання в Європі.