Врожай рису в Японії під загрозою через температурні рекорди

У Японії зафіксовано найвищу температуру за всю історію — 41,8 градуса Цельсія у вівторок, через що уряд пообіцяв вжити заходи для пом’якшення погодних наслідків для врожаю рису, який потерпає через температурні рекорди.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Температурні показники в місті Ісесакі на сході країни, в префектурі Ґунма, перевищили попередній рекорд у 41,2 °C, який був зафіксований минулого тижня в місті Тамба, в префектурі Хього, за повідомленням метеорологічної служби країни.

Середня температура по всій Японії продовжує зростати після того, як у липні було зафіксовано рекордний максимум вже втретє поспіль, а на північному сході, вздовж Японського моря, зафіксовано критично низький рівень опадів, що викликає занепокоєння щодо врожаю рису.

Високі температури сприяли розмноженню клопів у деяких рисових районах, навіть попри те, що уряд офіційно затвердив нову політику підвищення виробництва рису, щоб уникнути майбутніх дефіцитів.

"Ми повинні діяти швидко і з відчуттям кризи, щоб уникнути збитків" від високих температур, заявив міністр сільського господарства Сінджіро Коїдзумі на пресконференції. Уряд надасть підтримку для боротьби з шкідниками та заходами для боротьби з посухою.

Екстремальна спека 2023 року пошкодила якість рису, спричинивши гострий дефіцит минулого року, який посилився через неправильне оцінювання урядом попиту та пропозиції. Це призвело до історично високих цін на важливу продовольчу культуру, що стало національною кризою.

Нагадаємо:

Уряд Японії зіткнувся з критикою на тлі рекордного зростання цін на рис, що спричинило багатогодинні черги в магазинах і зростання невдоволення напередодні виборів до верхньої палати парламенту в липні.